Fluminense empresta o atacante John Kennedy ao Pachuca, do México

O Fluminense se despediu do atacante John Kennedy na noite da última segunda-feira (6). O atleta foi anunciado pelo Pachuca, do México, e por lá ficará emprestado por uma temporada.

Herói da conquista da Libertadores de 2023 pelo Tricolor, o centroavante de 22 anos perdeu espaço na temporada de 2024 e fez apenas 34 jogos na temporada, marcando três gols. A expectativa é que o atleta tenha mais oportunidades em campo no futebol mexicano.

John Kennedy se sentiu seduzido pelo Pachuca, uma vez que os mexicanos estão entre os times que participarão do Super Mundial da Fifa em junho. O clube está no grupo H, juntamente com Real Madrid, da Espanha, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Red Bull Salzburg, da Áustria.

Apesar de ter vivido momentos mais turbulentos na carreira no extra-campo, o então técnico Fernando Diniz conseguiu ‘recuperar’ a melhor forma do garoto, que se provou muito decisivo em 2023. Na histórica campanha do inédito título da Libertadores, o centroavante fez gols na fase de grupos e em todas as fases seguintes, sem falar do gol que deu o título ao Fluminense.