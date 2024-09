Fifa anuncia sedes do Super Mundial neste sábado em evento no Central Park

A Fifa vai anunciar as sedes do Super Mundial de Clubes de 2025 neste sábado (28).

O anúncio será feito durante o Global Citizen Festival. O evento será realizado no Central Park, em Nova York.

A Fifa não detalhou quantas cidades e estádios vão receber a edição de 2025. Esta será a primeira vez que o torneio contará com 32 times.

O Super Mundial será realizado entre 15 de junho a 13 de julho de 2025. A competição já tem 30 times classificados, com três brasileiros entre eles: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

O Brasil pode ter mais um representante. Atlético-MG e Botafogo brigam pela última vaga sul-americana na competição — o título da Libertadores dá a vaga. Peñarol [se for campeão da Libertadores] e Olímpia [se o River vencer a Libertadores] são os outros times no páreo.

COMO SERÁ O SUPER MUNDIAL?

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.

As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Além da vaga restante da MLS, que ainda não definiu seu representante, a outra entrada disponível pertence à América do Sul. Ela está destinada ao campeão da edição de 2024 da Libertadores. Caso o River Plate conquiste o título, ela será repassada ao ranking da Conmebol na Fifa e já teria dono: o Olímpia-PAR.

Quem já está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul

Palmeiras (Brasil) – campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – campeão da Libertadores 2023

River Plate (Argentina) – via ranking da Conmebol — pode ser campeão da Libertadores 2024

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) – campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) – campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) – via ranking da Europa

Porto (Portugal) – via ranking da Europa

Benfica (Portugal) – via ranking da Europa

Juventus (Itália) – via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) – via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) – ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) – ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) – campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – campeão da Concachampions de 2022

León (México) – campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) – campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.