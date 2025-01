Nunes afirma que cidade respondeu bem a alagamentos da chuva de sexta (24)

Para o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a resposta de São Paulo aos alagamentos do último temporal foi rápida. Ele também elogiou as condições do Pacaembu após o final da Copinha, vencida de virada pelo São Paulo sobre o Corinthians.

A chuva que caiu na tarde de sexta-feira (24) deixou várias ruas e avenidas alagadas, arrastando carros nas descidas. As escadas da estação Jardim São Paulo do metrô pareciam uma cascata, que acabou por alagar os trilhos, na linha 1-azul. Além disso, parte do teto do shopping Center Norte desabou.

Reprodução/Redes Sociais

A declaração do prefeito foi dada após a premiação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda no gramado. “O que choveu ontem foi proporcional a metade do que estava previsto para chover o mês inteiro. Estavam previstos 250 milímetros. E em uma hora e meia choveu metade do previsto.”

Segundo a Defesa Civil estadual, sexta foi o dia com o terceiro maior volume de chuva (125,4 mm) na cidade segundo a série histórica da estação. Já a empresa Climatempo diz que o temporal foi o mais intenso, em 24 horas, desde 1988.

Segundo o prefeito, os 37 pontos de alagamento registrados durante a tarde estavam reduzidos a quatro por volta das 20h. “A gente tinha 357 veículos preparados para trabalhar, 2.400 funcionários, e entre as equipes hidrojato, caminhões com bomba, e equipes de zeladoria.”

Ele afirmou que a cidade está se preparando para uma nova realidade de eventos extremos causados por mudanças climáticas, e citou um investimento de R$ 7,6 bilhões de reais em drenagem, microdrenagem, canalização de córregos e contenção de encostas.

Acompanhado do ex-prefeito de Osasco e secretário de Esportes e Lazer da cidade, Rogério Lins (Podemos), que vestia uma camisa autografada do São Paulo, o prefeito também elogiou a estrutura do Pacaembu.

“Quando eu estava ali na premiação dos jogadores, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, e falava ‘como é que está o campo aí, o vestiário?’, falavam ‘pô, cara, tá dez, a gente nunca viu nada tão bacana’.” Ele também anunciou que equipamentos do Pacaembu estarão disponíveis para uso público a partir de segunda-feira (27).

“A gente vê esse espaço que tava praticamente largado e hoje entregue, no aniversário da cidade, um espaço tão bonito, e segunda-feira já está aberto para a população usar aqui a pista de atletismo, pra usar a piscina, pra usar a quadra, pra usar todos esses equipamentos. A cidade ganha esse equipamento de muita qualidade.”

Para os próximos jogos, antes da conclusão das obras, a prefeitura deverá emitir novos alvarás temporários, como foi feito para a final da Copinha, para cada ocasião.

Questionado, Nunes chamou o padrão de atendimento de excepcional. “A gente precisa ir fazendo com cuidado. O primeiro passo para fazer a entrega do termo definitivo foi esperar e ver o jogo.”

Lins afirmou que a documentação estava em ordem para a final. “E a gente tinha que ver o estádio em operação, num grande espetáculo, como foi.” Ele também disse que não houve problemas de segurança ou de drenagem.

“Todos os jogos vão ter um novo alvará. Nossa equipe técnica está acompanhando e obviamente, se estiver tudo atendido, vamos dar o alvará definitivo, mas tem que cumprir todos os requisitos legais”, afirmou.

Histórico de problemas

Desde 2021, as obras têm sido motivo de atritos com a gestão Nunes, em meio a diferentes anúncios de conclusão.

Um dos embates ocorreu em em 2022, quando a prefeitura anunciou que não entregaria a praça Charles Miller para a empresa. Na ocasião, a Allegra pedia compensações por um prejuízo que estimou em R$ 22 milhões, provocado pela impossibilidade de realizar eventos durante a pandemia, por erros no cálculo do tamanho do terreno e por atrasos na emissão de licenças, autorizações e alvarás.

A prefeitura respondeu, na época, que a pandemia não justificaria reequilíbrio do contrato e que a Allegra teve receita com a operação do estádio durante os anos de reforma. A gestão Nunes disse também que a responsabilidade pelos estudos no terreno é da concessionária.

Já os anúncios frustrados de reabertura ocorreram em janeiro do ano passado, também para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e em abril daquele ano, para um show de Roberto Carlos. Em junho de 2024, a promessa da piscina também não se concretizou.