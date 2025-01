Toda cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos nesta sexta (24)

Às 15h27 desta sexta-feira (24), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) das Prefeitura de São Paulo colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos, devido às chuvas que chegaram à capital tanto pela zona oeste quanto pela zona norte, praticamente ao mesmo tempo.

A previsão indicava a possibilidade de pancadas isoladas, como nos dias anteriores, mas desta vez a precipitação se mostrou generalizada, em quase todos os bairros.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte com potencial para queda de granizo nas Zonas Oeste, Norte, Leste e no Centro.

Essa condição aconteceu após uma tarde de forte calor com os termômetros na marca dos 31°C. Segundo o CGE, a chegada da brisa marítima, combinada com a grande disponibilidade de umidade na atmosfera, formou nuvens carregadas, de grande desenvolvimento vertical, e que produzem chuva forte acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo.

Essa condição estava sendo observada em várias cidades, como Jundiaí, Itupeva, Cotia, Barueri, Jandira, Mairiporã, Arujá, Santa Isabel e parte de Guarulhos. A sequência foi a chegada à capital paulista.

A chuva chegou tão forte que a Defesa Civil disparou um alerta severo para os celulares da capital pela primeira vez, até para os moradores que não haviam se cadastrado para receber as mensagens.

Segundo o órgão estadual, o “alerta foi enviado utilizando o sistema Defesa Civil Alerta, por meio da tecnologia CellBroadCast. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam o alerta. O objetivo é para que a população se proteja durante este temporal que possuí tempo estimado entre 30 minutos e 1 hora”

A chuva atingiu mais fortemente as regiões norte e central da cidade. Na estação Jardim São Paulo do metrô, a escada de acesso à plataforma parecia uma cachoeira e os trilhos, que ficam no subsolo, alagaram, paralisando a linha 1-azul do metrô.

A avenida Sumaré, na altura do estádio Palestra Itália, encheu de água, parecendo uma lagoa.

Em Pinheiros, a rua dos Pinheiros também alagou, impedindo o tráfego na região.

Na zona norte, parte do teto do shopping Center Norte desabou pelo excesso de água.

Os dados do CGE mostram ainda que janeiro acumulou até o momento 85,4 mm de chuva, o que corresponde a 33,2% dos 257,3 mm esperados para o mês.

Às 15h30, a Enel São Paulo informava que havia 26,6 mil imóveis sem energia elétrica na sua área de concessão que engloba 24 municípios na região metropolitana de São Paulo. Só na capital, 7,8 mil residências estavam às escuras nesse horário.

Às 16h, os números já eram 82 mil na região e 49,7 mil na capital sem energia.