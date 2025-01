Idoso morre dentro de casa após enxurrada causada por chuva, em Pinheiros

O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, 73, morreu após uma enxurrada de água invadir sua casa na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, por causa das chuvas que atingiram a cidade na sexta-feira (24). O temporal foi classificado pela Climatempo como o mais intenso, em 24 horas, desde 1988.

Tamanini Netto morava na rua Belmiro Braga, perto do tradicional Beco do Batman. As vias do bairro se encheram com o temporal, arrastando vários veículos rumo às partes baixas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), um carro teria sido arrastado pela correnteza e danificado o portão da garagem da casa do artista, permitindo a entrada da água.

Na manhã deste sábado (25), um amigo da vítima foi até o local, mas o encontrou já sem vida. A polícia foi acionada em seguida. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 14º DP (Distrito Policial), que solicitou uma perícia.

A galeria de artes Jacques Ardies publicou nas redes sociais uma nota lamentando a morte. “Um artista de talento único e expressão marcante, Rodolpho deixará para sempre um legado inesquecível, não apenas por sua obra, mas também pela pessoa extraordinária que foi”, diz o texto.

O caso é a 15ª morte por chuvas no estado desde dezembro do ano passado, segundo a Defesa Civil.

As chuvas trouxeram caos para a capital paulista. Várias ruas e avenidas foram alagadas, arrastando carros. As escadas da estação Jardim São Paulo do metrô pareciam uma cascata, que acabou por alagar os trilhos, na linha 1-azul. Além disso, parte do teto do shopping Center Norte desabou.

Pela primeira vez, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta severo de tempestade para os celulares dos moradores da cidade.