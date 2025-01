Temporal desta sexta (24) foi o mais intenso em São Paulo desde 1988

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo nesta sexta-feira (24) foi o mais intenso, em 24 horas, desde 1988. O dado, reportado pela Climatempo, evidencia a magnitude da tempestade. O acumulado de chuva somou 124 milímetros, o que deixou diversos pontos da cidade com alagamentos e transtornos variados.

Segundo a empresa de meteorologia, a instabilidade foi resultado de uma combinação entre o excesso de calor e umidade no ar, unidos à passagem de uma frente fria em alto mar, além da presença de uma circulação de ventos com tendência ciclônica na região do estado de São Paulo.

Algumas regiões tiveram acumulados históricos. A Estação Meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, registrou 121,8 milímetros em apenas duas horas de chuva, sendo 82 mm somente entre às 15 e 16 horas. Esse foi o maior volume já registrado desde o início das medições, em julho de 2006.

FIM DE SEMANA DE TEMPO INSTÁVEL

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) publicou, no final da noite de sexta, um resumo das expectativas para este fim de semana na região.

Para o sábado (25), dia em que a capital completa 471 anos, a sensação de abafamento deverá seguir, com máxima de aproximadamente 32°C. Para o fim da tarde estão previstas pancadas de chuva com potencial para rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O domingo (26) também deve ser marcado por chuva moderada a forte ao longo do dia, com mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C. Há alerta para alagamentos, queda de árvores e transbordamento de córregos e rios.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, esse cenário de chuvas deve seguir até terça-feira (28), devido a uma frente fria que se desloca da região sul do país, em direção ao sudeste, já na madrugada de sábado para domingo.