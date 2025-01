Chuva deixa mais de 100 mil imóveis sem energia em São Paulo

Na tarde desta sexta-feira, 24, a cidade de São Paulo foi atingida por intensas chuvas que resultaram em dificuldades significativas para os cidadãos durante o retorno para casa. Segundo dados meteorológicos, a tempestade perdeu intensidade ao longo da noite, deslocando-se para Tatuí, a aproximadamente 150 quilômetros da capital.

Impactos no fornecimento de energia e transporte público

A situação se agravou no período de pico, às 20 horas, quando cerca de 100,7 mil imóveis permaneciam sem energia elétrica, conforme relatório da concessionária Enel. O impacto do mau tempo também foi sentido no sistema de transporte público, especialmente nas estações de metrô e da CPTM, que enfrentaram um aumento considerável no fluxo de passageiros devido à redução na velocidade dos trens.

A Linha 1 do metrô operou apenas entre Jabaquara e Santana, com três estações – Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Parada Inglesa e Tucuruvi – fechadas. A Estação Jardim São Paulo, que sofreu com a inundação, acionou o sistema Paese, disponibilizando uma alternativa de ônibus para os usuários.

Congestionamento e alagamentos na cidade

De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 20h30, a zona leste registrava o maior congestionamento da cidade, com 146 km. As zonas oeste e norte apresentaram índices de 131 km e 102 km, respectivamente, enquanto o centro e a zona sul reportaram congestionamentos de 83 km cada um.

A Defesa Civil do município confirmou que o maior volume de chuva foi registrado no Mirante de Santana, na zona norte, totalizando 122 milímetros em um período de duas horas. O órgão relatou ainda a ocorrência de 32 pontos de alagamento na capital paulista; até as 20h30 restavam seis deles ativos. Além disso, houve problemas em 31 semáforos e a queda de 97 árvores, resultando em um total de 209 chamadas relacionadas a enchentes e inundações.

Impacto nas obras e festividades

Em entrevista à TV CNN, o vice-prefeito coronel Mello Araújo (PL) afirmou que as festividades programadas para comemorar o aniversário da cidade neste sábado não foram afetadas pela intempérie.

Sobre as obras na futura estação Sesc-Pompeia do metrô, que foram inundadas durante a forte chuva, a Concessionária Linha Uni declarou em nota que “devido às chuvas intensas, o canteiro de obras registrou acúmulo significativo de água”, ressaltando que essa região já possui histórico conhecido de alagamentos. Contudo, garantiu que as obras continuarão normalmente. A empresa informou ainda que a estação foi projetada com medidas preventivas contra inundações, como construção em altura adequada e acessos compatíveis por meio de escadas e rampas.