São Paulo conquista a Copinha 2025 após virada emocionante contra o Corinthians

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, foi marcada por um retorno ao Estádio Pacaembu após cinco anos. Em um duelo eletrizante, o São Paulo superou o Corinthians em uma reviravolta memorável, vencendo a partida por 3 a 2 e garantindo seu quinto título na competição.

O jogo começou com grande intensidade, refletindo a rivalidade histórica entre os dois clubes. O Corinthians, aproveitando-se da estratégia defensiva do adversário, abriu o placar aos 33 minutos, quando Denner recebeu um ótimo passe de Garcez, driblou seu marcador e acertou um chute preciso no ângulo do gol. A vantagem do Timão aumentou aos 43 minutos, quando Gui Negão finalizou com maestria após assistência de Nicollas, colocando o São Paulo em uma situação complicada.

No entanto, o Tricolor não se deixou abater e respondeu nos acréscimos da primeira etapa. Paulinho surgiu como destaque ao marcar um gol de cabeça após cobrança de escanteio, reduzindo a diferença e devolvendo esperança aos torcedores presentes no Pacaembu.

Com a torcida totalmente a favor devido à melhor campanha na competição, o São Paulo retornou para o segundo tempo decidido a mudar o rumo da partida. O técnico Allan Barcelos fez uma alteração ousada, trocando o volante Samuel pelo atacante Pedro Ferreira, em busca de maior ofensividade. Essa mudança se mostrou eficaz rapidamente.

A igualdade foi alcançada aos 17 minutos do segundo tempo. Um cruzamento de Alves encontrou Andrade na pequena área; ele subiu sozinho e cabeceou firme para empatar a partida. Apenas três minutos depois, Paulinho apareceu novamente para brilhar: após receber um cruzamento de Maik na entrada da área, ele se antecipou aos zagueiros e testou forte, marcando o gol que selou a virada tricolor.

O calor intenso da manhã paulistana dificultou ainda mais o ritmo do jogo, mas o São Paulo conseguiu administrar a vantagem enquanto o Corinthians tentava pressionar através de jogadas aéreas. Apesar das tentativas do adversário, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com essa vitória histórica, o São Paulo não apenas conquistou o título da Copinha 2025, mas também frustrou as expectativas do Corinthians que buscava o bicampeonato. A equipe agora aguarda novas oportunidades para brilhar nas próximas competições.

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcelos):

João Pedro; Maik, Lucas Loss (Osório), Andrade e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo (Samuel (Pedro Ferreira)) e Matheus Alves; Lucca, Lucas Ferreira e Paulinho.

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro):

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando Vera, Garcez e Denner; Bahia, Pellegrin e Thomas; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão.