Estádio do Pacaembu reabre neste sábado (25)

O Estádio do Pacaembu, um dos ícones do futebol paulista, será oficialmente reaberto no próximo sábado, dia 25 de janeiro, às 10h, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. Após um extenso período de quase quatro anos de reforma sob a gestão da concessionária Allegra, o local agora é denominado Arena Mercado Livre Pacaembu e sediará a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, entre os rivais São Paulo e Corinthians.

O clássico na reabertura do Pacaembu

Esse confronto promete agitar as emoções dos torcedores das duas equipes. No entanto, o público presente será exclusivamente são-paulino, seguindo a determinação que restringe a presença de torcidas em clássicos disputados em campeonatos profissionais no Estado.

O São Paulo, que obteve uma campanha superior na competição, será considerado o mandante do jogo. A equipe, sob o comando de Allan Barcellos, chega à final com um desempenho notável: sete vitórias e um empate. Em contrapartida, o Corinthians apresenta seis vitórias, um empate e uma derrota.

Ingressos esgotados e capacidade limitada

A capacidade do estádio para esta partida será limitada a 20 mil torcedores. Os ingressos foram rapidamente esgotados na venda online, com preços que variam entre R$ 30 para meia entrada mais acessível e até R$ 120 para os setores mais caros.

Custos da reforma e eventos anteriores

Iniciadas em 29 de junho de 2021, as reformas no estádio tinham previsão inicial de serem concluídas até outubro de 2023, com um investimento projetado em torno de R$ 400 milhões. No entanto, os custos totais já superaram essa estimativa, alcançando mais de R$ 800 milhões conforme informações divulgadas pela Allegra Pacaembu.

Embora a final da Copinha masculina seja marcada como a grande reabertura do espaço, a Arena Mercado Livre Pacaembu já havia recebido eventos-teste ao longo de 2024. Entre esses eventos estavam as finais da Copinha feminina e da Taça das Favelas feminina. Contudo, na final masculina da Taça das Favelas, o evento foi cancelado devido a alagamentos provocados por chuvas intensas e problemas na tubulação do gramado.

Alvará temporário e capacidade futura

Para a realização da decisão da Copinha masculina, o estádio obteve um alvará temporário da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), que permitiu a presença de até 20 mil pessoas no evento. Após as reformas, a capacidade total do estádio é de aproximadamente 26 mil espectadores.