Fluminense confirma a contratação do atacante Canobbio

O Fluminense confirmou a chegada da sua sétima contratação para 2025. Desta vez, o clube anunciou o atacante Agustín Canobbio, ex-Athletico Paranaense.

Uruguaio de 26 anos foi adquirido em definitivo pelo Tricolor, que não divulgou os valores da transferência. No entanto, os cariocas informaram que o atleta assinou contrato de quatro anos, válido até o fim de 2028.

“Estou muito feliz por esse novo desafio, por vestir a camisa do Fluminense. Esse é um passo muito grande na minha carreira. Espero contribuir com as minhas características, com muita humildade e muito sacrifício Vou dar o melhor de mim dentro de campo e espero ajudar o clube a ficar lá em cima, no seu lugar, que é um dos maiores da América”, disse Canobbio.

“Sou muito grato por todo o carinho, o apoio e as mensagens que tenho recebido. Quero dizer que vou deixar 100% dentro de campo e juntos vamos para cima para conquistarmos coisas importantes”, concluiu.

Revelado pelo Fénix, do Uruguai, Agustín Canobbio fez sua estreia entre os profissionais com apenas 17 anos de idade. Em 2018, foi contratado pelo Peñarol, clube pelo qual fez 125 jogos e conquistou três títulos. O atacante foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Uruguaia em 2017 e hoje faz parte da equipe principal de seu país, acumulando convocações para a Copa do Mundo do Catar em 2022 e para a Copa América do ano passado, nos Estados Unidos.

Agora confirmado, Canobbio chegou como o sétimo reforço do Fluminense para a temporada de 2025. Antes dele, chegaram o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Pablo Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega.

Para viabilizar as chegadas, o Tricolor também promoveu saídas para alivias a folha salarial. O goleiro Felipe Alves não renovou e acertou com o Noroeste e o atacante John Kennedy foi emprestado para o Pachuca, do México.