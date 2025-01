Pitaluga assina contrato e é novo reforço do Fluminense

O goleiro Marcelo Pitaluga chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) para completar sua transferência ao Fluminense. Aprovado nos exames médicos, o atleta assinou contrato até o fim de 2028.

Para fechar a contratação, o Tricolor deixou uma boa fatia dos direitos econômicos de Pitaluga com o Liverpool. Dessa forma, o clube inglês aceitou liberar o jogador em definitivo e sem custos.

“Obviamente estou muito feliz de voltar para casa. Esse é o sentimento de muita alegria, de expectativa para iniciar os trabalhos, começar a treinar. Que seja um grande ano para todos nós. Foram quase dez anos aqui. Conheço muitas pessoas, fiz grandes amizades. Mal posso esperar para reencontrar todo mundo”, disse Pitaluga.

Criado nas categorias de base do Fluminense, Marcelo Pitaluga foi vendido pelos cariocas ao Liverpool em 2020. No clube inglês, o jovem goleiro integrou as categorias de base e foi emprestado algumas vezes para adquirir experiência. O atleta não chegou a fazer sua estreia no time principal.

Pitaluga deve chegar ao Fluminense para ser o sucessor de Fábio, que já tem 44 anos e está se aproximando do final da carreira. Além disso, o técnico Mano Menezes precisava de mais um goleiro no elenco, uma vez que o reserva Felipe Alves cumpriu seu contrato, que não foi renovado, e acertou com o Noroeste-SP.

“O Fábio é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e do Fluminense. Sem sombra de dúvidas sempre foi uma inspiração para mim e para qualquer goleiro. Ele vem atuando em alto nível há muitos anos e a gente sabe da dificuldade que é conseguir isso. Estar no dia a dia com ele, observando e aprendendo vai ser muito bom. É sempre bem-vindo ter um goleiro e uma pessoa como ele”, concluiu.

Contando com Marcelo Pitaluga, o Fluminense já confirmou cinco reforços nesta janela de transferências. Antes dele, foram confirmados o zagueiro Juan Pablo Freytes, o volante Hércules, e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O clube ainda negocia as contratações do lateral Renê, livre no mercado, e do atacante Canobbio, do Athletico.