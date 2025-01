Fluminense anuncia a contratação de Renê

O Fluminense confirmou nesta quinta-feira (9) a contratação do lateral-esquerdo Renê, que estava livre no mercado após deixar o Internacional. O clube fechou um contrato de dois anos com o defensor.

Novo reforço tricolor, o atleta de 32 anos pode atuar tanto dos lados do campo quanto na zaga, versatilidade que agrada ao técnico Mano Menezes. Motivado, Renê projetou os desafios da temporada de 2025 e fez promessas à torcida do Flu.

“Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada”, disse ele.

“Podem esperar de mim muita garra e muita luta dentro de campo, coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que isso foi o que me trouxe até aqui. Espero conseguir aplicar tudo isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz. Podem esperar o melhor de mim”, concluiu.

Renê fez sua estreia como profissional defendendo as cores do Sport, em 2012. Pelo clube, conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Em 2017, foi contratado pelo Flamengo e se destacou como um dos principais jogadores de sua posição no país, conquistando títulos e prêmios individuais. O lateral se transferiu para o Internacional em 2022. Em seu currículo possui conquistas como Conmebol Libertadores, Conmebol Recopa, além de dois títulos do Brasileirão e da Supercopa do Brasil.