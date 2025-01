Fluminense desiste de contratar Rony após duas propostas recusadas

Na última quarta-feira, o Fluminense decidiu encerrar as negociações para a contratação do atacante Rony, atualmente vinculado ao Palmeiras. Após a apresentação de uma segunda proposta salarial, que foi recusada pelo jogador, o Tricolor carioca optou por não realizar novas ofertas, colocando um ponto final nas tratativas e retirando o atleta dos planos para a temporada de 2025.

A decisão foi formalizada após a segunda proposta apresentada pelo Fluminense ao jogador, que incluía um aumento nos salários e bônus, mas que foi rejeitada por Rony. O jogador solicitou um valor superior ao proposto, o que foi considerado fora dos padrões estabelecidos. Como resultado, as negociações foram suspensas, e o Fluminense optou por não avançar com as conversas.

Rony foi adquirido pelo Palmeiras em 2020 por 6 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 28 milhões de reais na época. Atualmente, o clube alviverde detém 50% dos direitos econômicos do atacante, que possui contrato até dezembro de 2026.

No momento, Rony segue sua rotina na Academia de Futebol do Palmeiras, onde retornou aos treinamentos no início desta semana e se integrou à pré-temporada junto aos demais companheiros de equipe, enquanto seu futuro permanece indefinido.