Dono do Atlético-MG ‘entrega’ venda de Paulinho para o Palmeiras

O dono do Atlético-MG, Rubens Menin, praticamente ‘entregou’ a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. O dirigente, inclusive, deu pistas sobre como vai usar o dinheiro que entrará nos cofres do clube com a negociação.

De acordo com Menin, um dos principais motivos para a saída do atacante de 24 anos é a oxigenação do elenco, uma vez que ele deve se juntar a outros atletas que já deixaram o clube. Ele também reafirma a chegada de reforços para suprir as vagas deixadas no elenco.

“Tem que trocar, elenco tem que dar uma oxigenada, todos os times fazem isso. Nós fazemos, achamos que tinham uma boa oportunidade com Paulinho com a proposta do Palmeiras. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é pra pagar dívidas coisa nenhuma. Vão sair cinco, seis jogadores e vão chegar cinco, seis jogadores”, disse Rubens, à Rádio 98FM.

Há cerca de uma semana, Paulinho publicou uma foto nas redes sociais em um avião, que tinha como destino São Paulo. Os rumores sobre a negociação aumentaram ainda mais com a foto, uma vez que a família do atacante estava junto com ele.

Inicialmente, o Galo manifestou interesse em receber aproximadamente 25 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões). Em resposta, a diretoria do Verdão está avaliando as melhores estratégias para atingir esse valor, podendo oferecer 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões), juntamente com a inclusão de dois jogadores na negociação.

No último ano, o atleta participou de 59 partidas, marcando 19 gols e fornecendo quatro assistências. Além disso, destacou-se como o artilheiro do Atlético-MG na Copa Libertadores, com sete gols, consolidando sua reputação como uma importante adição ao ataque alviverde, que passa por um processo de reformulação visando 2025.