Técnico do Fulham comenta interesse do Palmeiras em Andreas Pereira

O técnico do Fulham, Marco Silva, abriu o jogo sobre o interesse do Palmeiras no meia Andreas Pereira. O comandante foi questionado sobre o assunto após a vitória sobre o Chelsea por 2 a 1 nesta quinta-feira (26).

De acordo com o treinador, esse assunto fica para outros dirigentes do clube. No entanto, ele afirmou que gosta de Andreas e pretende ficar com seu atleta.

“Claro que falo com ele, mas esse assunto do Palmeiras não é para uma conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube de que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa“, disse à ESPN.

“É importante, claro, ter o Andreas conosco, disponível. Ele é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos oferece muitas coisas dentro de campo“, completou.

A negociação entre Palmeiras e Fulham se estende por alguns dias e ainda não há uma definição. O Verdão pretende oferecer dinheiro e jogadores para contar com o brasileiro naturalizado belga.