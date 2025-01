Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Marquinhos

O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira (9) a contratação do atacante Marquinhos. O atleta será cedido pelo Arsenal, da Inglaterra, por um ano, com opção de compra ao término do vínculo.

Sem espaço no clube inglês, o ponta de 21 anos foi emprestado ao Fluminense na última temporada, mas teve uma passagem discreta. O técnico Fernando Diniz, que trabalhou com o atleta, participou das negociações.

Com a chegada de Marquinhos, o Cruzeiro soma cinco atacantes contratados para 2025: Gabigol, Dudu, Bolasie e Christian também foram anunciados. Além deles, o clube confirmou os reforços do lateral Fagner e dos meias Rodriguinho e Eduardo.

A diretoria celeste, porém, segue no mercado. O clube está próximo de fechar com o zagueiro Fabrício Bruno, atualmente no Flamengo, para um retorno à Toca da Raposa. Além disso, o espanhol Sergio Ramos está no radar, mas a negociação é considerada complexa.

O Cruzeiro realizará sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputará a FC Pro Series. A competição contará com clubes brasileiros e o Orlando City como anfitrião. A estreia oficial do Cabuloso em 2025 será no dia 19 de janeiro, contra o Tombense, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.