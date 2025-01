Fabrício Bruno se apresenta ao Flamengo enquanto aguarda Cruzeiro

Na última quarta-feira (8), Fabrício Bruno compareceu ao Ninho do Urubu para se apresentar oficialmente ao Flamengo, mesmo com as negociações ainda em andamento com o Cruzeiro. A expectativa do jogador e de sua equipe era de que sua transferência fosse concluída antes da chegada ao centro de treinamento, mas as tratativas seguem sem finalização.

O zagueiro se integrou ao grupo rubro-negro na parte da tarde, passando por exames médicos e avaliações físicas como parte do processo de adaptação à nova estrutura do clube.

A negociação entre Flamengo e Cruzeiro ainda está em curso. O clube carioca definiu um valor de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões) para a aquisição do atleta. Apesar do otimismo em relação à finalização do negócio, Fabrício foi obrigado a se apresentar normalmente no Ninho do Urubu, considerando que sua transferência ainda não foi oficializada.

O defensor, que tem contrato vigente até o final de 2028, já havia manifestado anteriormente seu desejo de deixar o Cruzeiro, especialmente após perder espaço como titular sob o comando de Filipe Luís. Essa vontade, somada ao interesse do Flamengo, criou um cenário favorável para a transação.

Com a saída iminente de Fabrício Bruno, o Flamengo enfrenta o desafio de reforçar seu setor defensivo. Sem David Luiz no elenco, o clube conta atualmente com Léo Pereira, Léo Ortiz, o jovem Cleiton e Pablo para compor a zaga.