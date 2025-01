Cruzeiro anuncia a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo

O Cruzeiro anunciou no último sábado (11) a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O defensor chega em definitivo ao clube mineiro, que o comprou do Flamengo.

Confirmado como a nona contratação da Raposa nesta janela de transferências, o atleta de 28 anos assinou contrato de quatro anos, válido até o fim de 2028. Ainda, segundo informações do GE, o valor total da operação gira em torno de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões).

Após longas semanas de negociações entre as equipes, o Flamengo cedeu e acertou a volta de Fabrício Bruno ao Cruzeiro. O defensor é criado nas categorias de base do clube e foi vendido em 2020 para o Red Bull Bragantino, retornando à Toca da Raposa quase cinco anos depois.

Com a chegada do zagueiro, o Cruzeiro encerrará as atividades neste mercado da bola. Visando dar um elenco encorpado e competitivo ao técnico Fernando Diniz, a diretoria cruzeirense fez nove contratações e operou uma verdadeira reformulação no elenco celeste.

Ao todo, chegaram: o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral Fagner, os meias Eduardo e Rodriguinho, além dos atacantes Christian, Dudu, Gabigol, Bolasie e Marquinhos.