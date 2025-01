Último fim de semana de janeiro tem atrações para todas as idades no Atrium Shopping

O Atrium Shopping preparou uma programação especial para o último fim de semana das férias de janeiro com atrações para toda a família. Evento geek, oficinas infantis, apresentações teatrais temáticas, tributo ao Coldplay, patinação, encontro de carros antigos e muito mais movimentam o empreendimento neste sábado (25) e domingo (26).

No sábado, das 10h às 22h, quanto no domingo, das 12h às 20h, acontece o Expo ABC Games e Colecionáveis, evento pensado para os fãs do universo geek, que traz exposições de itens colecionáveis e brinquedos raros, estandes de produtos exclusivos, consoles retrô, mini-campeonatos e atividades interativas que prometem encantar adultos e crianças. A feira cria ainda um espaço acolhedor para troca de experiências e conexão entre entusiastas, jogadores e colecionadores. O evento acontece no Piso 1 do empreendimento.

No Piso 2, a Praça de Alimentação recebe as Oficinas de Férias, que incentivam a criatividade das crianças em atividades manuais. No sábado (25), a oficina de slime ensina a confeccionar a famosa massinha com tons e texturas diferentes, enquanto no domingo (26) é a vez da customização de porta-lápis. As oficinas são gratuitas, destinadas a crianças de 4 a 12 anos, e acontecem em sessões às 14h, 15h, 16h e 17h, com inscrição feita no local. É obrigatória a presença de um responsável.

Outra atração mágica é o Fadas e Piratas Experience, inspirado no universo de Peter Pan, que acontece no piso térreo, com sessões às 14h, 16h e 18h, aos sábados e domingos, até 2 de fevereiro. A experiência imersiva combina fantasia, interação e aventura, com ingressos disponíveis no site https://www.fadasepiratas.com.br/. Cada sessão tem duração de 60 minutos e a criança deve estar acompanhada de um responsável pagante.

No sábado, às 19h, o Piso 2 recebe o Atrium Festival, com um tributo especial ao Coldplay. Os fãs da banda britânica poderão acompanhar um show cover preparado pelos músicos do “Yellow Coldplay Tribute Brazil”, que promete levantar a energia do público, com a apresentação dos maiores sucessos do grupo.

Já no domingo, dia 26, o Atrium, em parceria com o Classic Cars, promove o tradicional Encontro de Carros Antigos, que proporciona aos admiradores conferir de perto veículos de diversos modelos e anos, no estacionamento -1, das 8h às 14h. Simultaneamente, das 8h às 12h, o estacionamento -2, se transforma em uma animada pista de patinação aberta para crianças e adultos. A atividade é gratuita e para garantir a segurança de todos, o uso de capacete é obrigatório. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e também existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança.

Fechando o domingo com chave de ouro, o Palco Mágico traz à vida a história do clássico Pinóquio. O espetáculo promete envolver crianças e adultos, oferecendo uma experiência repleta de emoção e fantasia. A apresentação acontece às 15h, no Piso 2.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda família, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André