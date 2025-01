Evento com personagens do universo de Peter Pan chega no Atrium Shopping

A magia do universo de Peter Pan desembarca no Atrium Shopping, em Santo André, com o evento Fadas e Piratas Experience, uma atração repleta de fantasia, aventura e interação que promete encantar toda a família. O espetáculo acontece a partir do dia 11 de janeiro, com sessões aos sábados e domingos até 2 de fevereiro, às 14h, 16h e 18h, no piso térreo do empreendimento.

O espetáculo apresenta um enredo interativo, no qual as crianças assumem a missão de ajudar as fadas a protegerem seu reino encantado da ameaça dos piratas liderados pelo terrível Capitão Gancho. Com a ajuda de Peter Pan, os participantes embarcam em uma aventura emocionante repleta de desafios e surpresas, unindo esforços para salvar o reino do perigo. A narrativa envolve o público por meio de performances musicais, efeitos especiais, cenários deslumbrantes e figurinos detalhadamente elaborados, garantindo momentos de pura imersão.

A experiência oferece momentos únicos em que as crianças podem interagir com os personagens, participando de atividades lúdicas criadas para estimular a criatividade e a imaginação. Como parte dessa vivência especial, as sessões de fotos permitem registrar e eternizar esse momento mágico.

Cada sessão acomoda até 100 pessoas e tem duração de 60 minutos, proporcionando uma vivência completa no universo da fantasia. Os ingressos promocionais para compra antecipada custam 45 reais, tanto para crianças quanto para adultos. O valor da entrada inteira é de 120 reais, e a meia-entrada custa 60 reais. As vendas estão disponíveis no site https://www.fadasepiratas.com.br/. Para garantir a segurança e o conforto de todos, é necessário que a criança esteja acompanhada por um responsável pagante.