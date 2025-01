Oficinas gratuitas recheiam as férias no Atrium Shopping

Para deixar as férias de janeiro ainda mais divertidas, o Atrium Shopping, em Santo André, preparou uma programação repleta de atividades pensadas para entreter, encantar e estimular a criatividade dos pequenos. Destinadas a crianças de 4 a 12 anos, as oficinas acontecem nos fins de semana, entre os dias 11 e 26, sempre às 14h, 15h, 16h e 17h, na Praça de Alimentação, no piso 2 do empreendimento, com limite de 25 crianças por sessão. A participação é gratuita, com cadastro somente no local para participação, mas é obrigatória a presença de um responsável maior de 18 anos acompanhando os participantes menores de idade.

Confira a programação:

11 de janeiro – Oficina de Slime: a garotada pode criar seu próprio Slime com tons e texturas diferentes antialérgicas, com direito a glitter para garantir uma explosão de cores e brilhos.

12 de janeiro – Artesanato em mini garrafinha : a criançada se transforma em verdadeiros artesãos podendo criar sua própria garrafa com desenhos de areia colorida. O resultado também pode ser levado de lembrança para casa e até ser presente para alguém especial.

18 de janeiro – Oficina de Slime: uma nova oportunidade para os pequenos soltarem a imaginação e produzirem slimes únicos.

19 de janeiro – Customização em chaveiro de almofada: a criançada pode personalizar seu próprio chaveiro com as cores e desenhos de sua preferência levando a lembrança para casa.

25 de janeiro – Oficina de Slime: para fechar o mês com chave de ouro, a última oficina de slime promete diversão garantida para a criançada.

26 de janeiro – Customização de porta lápis: já pensando na volta às aulas e como deixar o cantinho do estudo ainda mais especial, os pequenos se divertem personalizando seu próprio porta-lápis em MDF.

Paralelamente, aos sábados e domingos, dos dias 11 de janeiro a 2 de fevereiro, às 14h, 16h e 18h, no piso térreo, acontece o “Fadas e Piratas Experience”, atração inspirada no universo de Peter Pan repleta de fantasia, aventura e interação que promete encantar toda a família. As vagas são limitadas. Para participar é preciso comprar o ingresso pelo site https://www.fadasepiratas.com.br/. Cada sessão tem duração de 60 minutos e a criança deve estar acompanhada de um responsável pagante.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para curtir as férias com a família e amigos, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.