Confira as atrações de entretenimento do Atrium Shopping

Fadas e Piratas Experience – Aos sábados e domingos, até 2 de fevereiro, às 14h, 16h e 18h, no piso térreo, acontece o “Fadas e Piratas Experience”, atração inspirada no universo de Peter Pan repleta de fantasia, aventura e interação que promete encantar toda a família. As vagas são limitadas. Para participar é preciso comprar o ingresso pelo site https://www.fadasepiratas.com.br/. Cada sessão tem duração de 60 minutos e a criança deve estar acompanhada de um responsável pagante.

Arena BomBoliche e Trampolim – Com nove pistas de boliche, uma área de mais de 650 m² de camas elásticas e diversas piscinas de espumas, o local é sinônimo de diversão. No espaço os clientes contam também com restaurante, três ambientes para festas e um saboroso cardápio. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 14h às 23h; as sextas, sábados, domingos e feriados, das 13h até meia-noite.

Kart Atrium – Para os apaixonados por corrida, o Estacionamento 2, agora conta com um ambiente transformado em uma desafiadora pista de kart. A atração funciona de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h, aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h e tem capacidade de até 12 pessoas por corrida/bateria. É possível também correr em turmas fechadas de sete pessoas. O valor é a partir de 55 reais (20 minutos) de segunda a sexta-feira. De sábado, domingo e feriado, o valor, por pessoa, é de 65 reais por 20 minutos ou 79 reais para pilotar 30 minutos. Há ainda pacotes promocionais dependendo do número de pessoas. A atração também realiza festas de aniversário.

Escape room – Para quem gosta de desafio, o Atrium Shopping conta com o Escape Room X Mind, que funciona de quarta-feira a domingo. Agora, com a nova sala, a Cabana de Odin, os jogadores têm 50 minutos para desvendar os enigmas da mitologia nórdica. Os grupos podem ser formados por no mínimo dois e no máximo 10 jogadores, menores de 10 anos devem estar acompanhados de um adulto. É necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (11) 98334-0030. Além disso, o espaço também realiza festas de aniversário.

Laser Tag – É um jogo interativo com armas de raios infravermelhos, no qual cada jogador recebe 16 vidas e não tem tempo limite para a brincadeira. O ingresso custa 30 reais, com exceções: aniversariantes não pagam se acompanhados por pagantes, crianças com TEA têm direito à meia entrada e mulheres jogam de graça de segunda a sexta-feira. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 12h às 22h, sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 20h. Regulamento: criança de 7 anos ou menos recomendável estar acompanhado dos responsáveis, não é permitido entrar na arena com bebidas ou alimentos, e deve-se evitar correr para evitar quedas.

Cinema – Localizado no Piso 2, dispõe de sete salas de cinema (incluindo uma XD) tipo estádio da rede Cinemark. Sempre com os últimos lançamentos de filmes nacionais e internacionais que contemplam públicos de todas as idades. O funcionamento é diário, de acordo com horários das exibições. Consulte programação completa no site do shopping.

Fantasy Park – No Piso 2 do Atrium, o espaço dispõe de diversos brinquedos, simuladores e videogames para crianças, jovens e até adultos – todas as experiências são pagas. O local conta, inclusive, com salão de festas para eventos.

Happy Ball – A atração conta com piscina de bolinhas, brinquedos pula-pula, túneis e o tombo legal. Localizado no piso 1, o espaço funciona de segunda a sexta das 14h às 22h, aos sábados das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Os preços variam conforme o tempo de permanência: tempo livre custa 60 reais, (exceto finais de semana e feriados), 35 minutos por 30 reais, 1 hora por 50 reais, 2 horas por 79 reais e 3 horas por 80 reais. Crianças com TEA pagam meia entrada.

Vassoura Quebrada – A unidade exclusiva no Grande ABC conta com quatro ambientes: o já tradicional restaurante, parque temático, salão de festas disponível para realização de eventos particulares e loja com produtos direto do universo bruxo. O cardápio possui uma variedade de opções com nomes temáticos de bebidas, lanches, porções e pizzas, garantindo uma experiência mágica e gastronômica incomparável.

Fliper Burger – Com uma loja de mais de 300m², o espaço é um convite aos fãs de jogos, afinal, são mais de 10 mil games disponíveis nas TV’s coloridas com controles instalados em cada mesa – um delicioso programa para se fazer em família e com os amigos. Com diversão garantida e um cardápio com diferentes opções de lanches, o ambiente também é totalmente instagramável. O Fliper Burger também realiza festas de aniversário, proporcionando uma experiência única para celebrar momentos especiais.

Patinação – Todo domingo, das 8h às 12h, no Estacionamento 2 do nosso empreendimento, acontece a Patinação no Atrium, uma atividade gratuita para crianças e adultos. Durante o evento, é obrigatório o uso de capacete para garantir a segurança dos participantes. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e também existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança. Os organizadores contam com o apoio da Traxart e disponibilizam uma equipe para auxiliar nas modalidades street, slalom e iniciantes.

Pilotinhos – A Pilotinhos garante momentos de diversão para adultos e crianças. Com mini carros elétricos inspirados em marcas de luxo, as crianças de até 30 quilos podem viver a sensação de dirigir um carro de verdade. Os pequenos a partir de 5 anos podem conduzir sozinhos, enquanto os menores têm a opção de serem guiados por um responsável por meio de controle remoto, unindo segurança e lazer. Os passeios têm duração entre 10 e 60 minutos, com valores a partir de 18 reais para carros pequenos e 23 reais para carros grandes. Voltinha de 60 minutos, válida de segunda a sexta, exceto feriados. Tolerância de 2 minutos de atraso. Minutos adicionais 2 reais.

Zook Park – O Zook Parque é um parque inflável temático inspirado nos animais do safári, oferecendo diversão sem limites para as crianças. Com um tobogã gigante, obstáculos infláveis para desviar e pular, e uma ampla Área Kids, a atração conta com uma mega piscina de bolinhas, playground, camas elásticas, circuito de obstáculos sensoriais e um cantinho especial para pintura. O espaço é indicado para crianças de até 12 anos, sendo obrigatório que menores de 5 anos estejam acompanhados por um adulto responsável não pagante. Crianças PcD também devem estar acompanhadas por um responsável não pagante, independentemente da idade. O ingresso custa 50 reais por 30 minutos, com adicional de 1 real por minuto extra.

