Última chamada para as 12 vagas remanescentes gratuitas no curso técnico em Agropecuária

O prazo de inscrições para as 12 vagas restantes no curso técnico em agropecuária oferecido pela Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA), situada em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, está se encerrando nos próximos dias. Totalmente gratuito, o curso não impõe taxas ou mensalidades, proporcionando uma oportunidade única para os aprovados começarem seus estudos já neste semestre letivo.

A ETASA promove um aprendizado prático através de sua matriz curricular, visando facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou ajudar o estudante a definir sua vocação profissional. “Os formandos podem trabalhar como técnicos generalistas ou prosseguir para graduações no setor agropecuário, abrangendo áreas como Agronomia, Zootecnia, Gestão Ambiental e Engenharia Agrícola”, destaca a diretora Cristina Favaron Tugas.

O agronegócio brasileiro, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), começou 2023 com um superávit comercial de US$ 8,69 bilhões, registrando um aumento de 16,4% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar de eventuais desafios climáticos, as perspectivas para o setor permanecem positivas para 2024. “Há, portanto, uma contínua demanda por profissionais qualificados, capazes de manejar tecnologias avançadas para manter a produtividade elevada. Localizada em uma fazenda produtiva, a ETASA oferece aos alunos a chance de experienciar o dia a dia do trabalho no campo”, explica Cristina.

Mantida pela Fundação Salvador Arena (FSA), a escola disponibiliza três tipos de bolsas para auxiliar alunos em vulnerabilidade social: a Bolsa Permanência, para gastos com moradia, transporte e alimentação; a Bolsa Transporte, focada em assegurar a assiduidade dos estudantes; e a Bolsa Alimentação, destinada às necessidades alimentares dos alunos e suas famílias, as informações gerais estão disponíveis no site.

Além disso, a ETASA conta com o Núcleo de Apoio às Carreiras (NAC), que oferece oficinas de desenvolvimento profissional, acompanhamento de estágios e incentivo ao empreendedorismo, entre outras iniciativas para inserir os estudantes no mercado de trabalho. Complementarmente, são fornecidos alimentação durante as aulas, uniforme inicial e material didático, gratuitamente.

A seleção para o preenchimento das vagas remanescentes do processo seletivo do curso técnico Agropecuária Salvador Arena, será feito por ordem de inscrição e do envio do documento (histórico escolar do ensino médio) para análise da secretaria da Escola e atender aos demais critérios deste Manual.

SERVIÇO:

Vagas Remanescentes para o Curso Técnico em Agropecuária

Inscrições: exclusivamente pelo site da ETASA

Edital e informações adicionais: www.escolatecnicasalvadorarena.org.br

Gratuito: isento de matrícula, mensalidades ou anuidades.