EC São Bernardo encara o União Suzano, pela Copa Paulista

O Cachorrão do ABC finalizou mais uma semana de trabalho na manhã desta sexta-feira (26). A equipe realizou seis treinamentos durante os últimos dias visando o confronto decisivo diante do União Suzano.

O duelo entre o lanterna e o vice lanterna do grupo 5 pode definir o futuro das equipes na competição. Tanto o EC São Bernardo quanto o União Suzano tem três pontos, enquanto Oeste e Juventus terceiro e quarto colocado, respectivamente, tem oito pontos. Na parte de cima o São Caetano ocupa a segunda posição com 11 e a Portuguesa lidera com 12.

O Bernô vem de um empate fora de casa contra o seu rival, São Caetano e vai com o retrospecto favorável diante do USAC para a 7ª rodada. Na história recente são seis jogos, quatro vitórias do Bernô e dois empates. Em 2024, as equipes já se enfrentaram duas vezes, o time do ABC venceu no Paulista A3 por 2 a 1 e empatou no primeiro turno da Copa Paulista em 1 a 1.

O treinador Marcos Bazílio tem o desfalque dos meias Kauã Alex e Deco, que estão lesionados, de resto todos os atletas estão à disposição. Inclusive o atacante Vinício, que ainda não estreou e agora já está regularizado, pode fazer seu primeiro jogo contra o time de Suzano.

Gabriel Carvalho

A bola rola às 10h00, no Estádio Antônio Soares de Oliveira. A entrada dos torcedores do Cachorrão será custeada pela diretoria do clube, para os fãs que não forem ao estádio podem assistir a partida pelo YouTube, no cana Futebol Paulista.