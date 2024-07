São Bernardo inicia implantação de asfalto novo em mais 12 ruas do Assunção

A Prefeitura de São Bernardo deu início, nesta sexta-feira (26/7), a mais uma etapa de seu programa de recuperação de vias municipal. O processo de recomposição da malha asfáltica contemplará 12 ruas do bairro Assunção, totalizando quase três quilômetros de extensão. A estimativa é a de que as melhorias sejam concluídas no prazo de até três meses.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando, esta etapa de melhorias será realizada em parceria com a iniciativa privada, totalizando R$ 6 milhões em investimento. “Além da troca do asfalto antigo por um novo, também será feita a substituição de redes de esgoto em alguns trechos por parte da Sabesp. Seguimos trabalhando para deixar essa cidade ainda melhor”, diz.

Mariana Rodrigues/PMSBC

Nesta etapa de recuperação asfáltica, serão contempladas as seguintes ruas: Ana Maria Martinez, Luiz Otávio, Wadia Jafete Assad, Lázaro Rossi, Orestes Suster, Idelfonso Simões Lopes, José Roger Filho, Victorino Silva, João Carlos Mallet, Cristóvão de Barros, Baltazar Borges e Benedito Massaroppi.

VILA ASSUNÇÃO – A Prefeitura já realizou a recuperação asfáltica em outros trechos do Assunção. No total, 49 ruas do Assunção já receberam nova malha viária, além de outras 42 da Vila Euro e 15 vias da Vila Marchi. Já foram investidos mais de R$ 21,4 milhões na implantação de asfalto novo na região.

Desde 2017, o programa de recuperação asfáltica de São Bernardo já contabilizou mais de 1.600 vias da cidade, o que corresponde a uma marca superior a 600 quilômetros de extensão em diversos bairros do município.