Flávia Morando destaca avanços na mobilidade e plano para dobrar ciclovias em São Bernardo

Pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando destacou, entre a intensa agenda desta quinta-feira (25/07), os avanços conquistados nos últimos anos na área de mobilidade urbana da cidade. No Dia do Motorista, a pré-postulante ao Paço apontou proposta para ampliar a renovação da malha viária e implantação de novas ciclovias.

Flávia lembrou que a atual gestão executou a duplicação de vias e recapeamento asfáltico de mais de 1.600 vias de São Bernardo desde 2017, o equivalente a 600 quilômetros de extensão. Em relação à malha cicloviária (faixa exclusiva para circulação de bicicletas), até 2016, o município possuía apenas 1,5 quilômetro de extensão de ciclovias – hoje esse número já saltou para 12,3 quilômetros. Neste ano, foi entregue mais uma ciclovia, desta vez na Avenida Francisco Prestes Maia, com 1,5 quilômetro de extensão, desde a Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes.

“A nossa proposta é dobrar a quantidade de ciclovias em São Bernardo para termos uma cidade mais sustentável, aliando lazer, transporte e qualidade de vida à população. Já foi feita na Avenida Kennedy, Estrada dos Alvarengas, Prestes Maia, queremos expandir. Com esse plano, temos a ideia de iniciar essa programação pela Avenida Armando Ítalo Setti”, sustentou a pré-candidata.

Flávia Morando acrescentou que o modelo implementado de ciclovias, em conjunto com pista de caminhada, tem se mostrado extremamente positivo pelos moradores nas ruas. “O projeto recebe muitos elogios. Durante essa pré-campanha, as pessoas têm solicitado em diversas vias, comprovando o modelo exitoso da proposta. A revitalização destas áreas ainda valoriza a região”, emendou.

Indicada pelo prefeito Orlando Morando para concorrer ao cargo de prefeita, Flávia tem percorrido comércios, empresas e reuniões para ouvir sugestões e demandas da população que possam ser inseridas no plano de governo.

RECAPEAMENTO – A pré-candidata salientou também o investimento na transformação da malha viária de São Bernardo, apontando que a maioria da cidade não via obras de pavimentação há cerca de 30 anos. “O cenário, agora, já é completamente diferente. Com as finanças em ordem, é possível expandir essas intervenções, o que acaba gerando, inclusive, economia no contrato de tapa-buraco”, emendou.