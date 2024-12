TOP 10 notícias de hoje – 30/12/2024

Incêndio em hotel em Bangkok deixa três mortos, incluindo brasileira

Além das fatalidades, sete pessoas ficaram feridas e estão recebendo atendimento médico

Ainda dá tempo de doar sangue neste final de ano

Estoques de sangue estão baixos e a sua doação pode salvar vidas

Morre aos 100 anos Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA

Sua trajetória política se destaca por seu comprometimento com os direitos humanos

“O Auto da Compadecida 2” alcança 1 milhão de espectadores em lançamento

Filme arrecada R$ 19,59 milhões em sua estreia, tornando-se o maior sucesso do cinema nacional

Desabamento da Ponte JK: 11 mortos e buscas por desaparecidos continuam

Seis pessoas permanecem desaparecidas

Pé-de-Meia fecha o ano com mais de 3,9 milhões de estudantes beneficiados

São Paulo lidera o número de beneficiários, com 538.604 estudantes

Endividamento atinge 73 milhões de brasileiros

De acordo com a pesquisa, os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito

Mercado financeiro revisa expectativas para inflação e câmbio em 2025

De acordo com o relatório, IPCA fechará o ano que vem em 4,96%

SP terá base móvel do Smart Sampa e cão robô para segurança no Réveillon na Paulista

Objetivo é melhorar pronta resposta da segurança no evento, que contará também com 472 agentes da GCM, 114 viaturas e duas Bases Comunitárias Móveis

Em 2024, foram 41 dias de calor extremo

Estudo revela recordes alarmantes e os riscos crescentes das mudanças climáticas em todo o mundo