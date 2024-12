Mercado financeiro revisa expectativas para inflação e câmbio em 2025

O cenário econômico para 2025 apresenta novas revisões à luz das expectativas do mercado financeiro, que, pela 11ª vez consecutiva, elevou suas previsões de inflação. De acordo com os agentes consultados pelo Banco Central (BC), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá encerrar o ano em 4,96%, um aumento em relação à estimativa anterior de 4,86%, divulgada na semana passada.

Essas informações foram publicadas no Boletim Focus, um relatório semanal que compila as previsões de instituições financeiras como bancos de investimento e gestores de ativos. A nova estimativa do IPCA se mostra mais pessimista em comparação às projeções oficiais do governo federal, que prevê uma inflação de apenas 3,1% para o mesmo período, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pelo Congresso Nacional.

Em relação à moeda americana, a previsão para o dólar também foi ajustada, subindo pela nona vez consecutiva. O Boletim Focus agora estima que a moeda norte-americana terá um preço médio de R$ 5,96 em 2025, um acréscimo em relação à previsão anterior de R$ 5,90. Em contrapartida, a LDO estipula uma taxa de câmbio média de R$ 4,98 para o próximo ano.

O relatório desta semana manteve a expectativa para a taxa Selic em 2025, com a previsão fixada em 14,75% ao ano. Atualmente, a taxa básica de juros está em 12,25% ao ano. No entanto, houve um aumento nas projeções para 2026; o mercado agora estima que a Selic será de 12% ao ano, frente à previsão anterior de 11,75%.

No que diz respeito ao Produto Interno Bruto (PIB), o Boletim Focus revisou sua estimativa de crescimento para 1,8% em 2025, uma queda em relação aos 1,9% previstos anteriormente. Essa é a segunda redução consecutiva nas expectativas do PIB. Para referência, as projeções oficiais contidas na LDO indicam um crescimento do PIB em 2025 na ordem de 2,5%.