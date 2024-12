Morre aos 100 anos Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA

Jimmy Carter, o 39º presidente dos Estados Unidos, faleceu neste domingo (29) aos 100 anos em sua residência na cidade de Plains, Geórgia, onde também nasceu. Sua trajetória política se destaca por sua firme oposição à ditadura militar brasileira e seu comprometimento com os direitos humanos, que o levaram a ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz.

Filho de um fazendeiro e uma enfermeira, Carter começou sua vida pública como administrador educacional em sua cidade natal. Com uma carreira política que começou no Senado da Geórgia, ele foi eleito governador do estado antes de assumir a presidência em 1977. Durante seu mandato, que se estendeu até 1981, enfrentou desafios significativos, incluindo uma grave crise econômica e um conturbado cenário internacional.

Chip Carter, filho do ex-presidente, compartilhou um tributo emocional: “Meu pai foi um herói, não apenas para mim, mas para todos que acreditam na paz e nos direitos humanos”. Em suas palavras, a importância de sua figura transcendeu fronteiras e influenciou gerações na luta pela justiça social.

Durante seu governo, Carter ficou conhecido por sua postura crítica em relação a regimes autoritários na América Latina, particularmente contra as ditaduras de Pinochet no Chile e do regime militar no Brasil. A sua administração também ficou marcada pelo sequestro de 52 americanos na embaixada dos EUA em Teerã em 1979, um incidente que afetou sua imagem e complicou sua reeleição em 1980.

Após deixar a Casa Branca, Carter dedicou-se a causas humanitárias através da Fundação Carter, que fundou em 1982. Seu trabalho incansável em prol da paz e da democracia rendeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 2002. O comitê destacou seus esforços persistentes para promover soluções pacíficas em conflitos internacionais e fortalecer os direitos humanos.

Aos 100 anos, Carter detinha o recorde como o ex-presidente mais longevo da história dos Estados Unidos. Em declarações anteriores, ele refletiu sobre sua vida: “Tive uma vida maravilhosa… Uma existência emocionante e gratificante”. Sua produção literária é extensa, abrangendo desde memórias presidenciais até obras sobre fé religiosa.

As cerimônias em homenagem a Carter estão previstas para acontecer nas cidades de Atlanta e Washington, além de Plains. Os detalhes sobre o funeral ainda não foram divulgados.

Carter deixa um legado indelével na história política americana e mundial. Seu comprometimento com a justiça social e os direitos humanos continua a inspirar pessoas.