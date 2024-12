SP terá base móvel do Smart Sampa e cão robô para segurança no Réveillon na Paulista

A Prefeitura de São Paulo está intensificando as medidas de segurança para o Réveillon 2025, que ocorrerá na icônica Avenida Paulista. A principal novidade será a presença de uma base móvel do programa Smart Sampa, considerado o mais abrangente sistema de monitoramento por câmeras inteligentes da cidade. Esta estrutura será instalada em um ônibus equipado com monitores conectados ao sistema e contará com uma torre externa, onde estará disposta uma câmera com capacidade de visão 360º. O funcionamento da base está programado para o período das 14h do dia 31 de dezembro até as 6h do dia 1º de janeiro de 2025, localizada na esquina da Rua Haddock Lobo com a Paulista.

Seis operadores da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estarão presentes, organizados em dois turnos, monitorando em tempo real todas as imagens capturadas pelas câmeras do Smart Sampa, que estão distribuídas pelas ruas adjacentes ao evento e na própria Avenida Paulista. As imagens serão transmitidas em tempo real para a Central de Monitoramento, situada na Rua XV de Novembro, no Centro Histórico da capital paulista.

A implementação da Base Móvel do Smart Sampa representa um teste significativo para a criação de Postos Avançados de Segurança em grandes eventos na cidade. Este esforço visa aprimorar a capacidade de resposta das forças de segurança durante o evento. Além disso, a operação contará com um contingente robusto da GCM, que incluirá 472 agentes, 114 viaturas e duas Bases Comunitárias Móveis. O sistema também permitirá integração com a Polícia Civil, Militar e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os agentes da GCM foram preparados para oferecer suporte ao público internacional que comparecerá ao evento. Haverá agentes bilíngues disponíveis na região da Paulista, aptos a atender os turistas nas línguas inglesa, francesa, italiana, espanhola e mandarim.

O secretário Municipal de Segurança Urbana, Junior Fagotti, ressaltou a importância do Réveillon na Paulista como um evento que atrai visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo. Ele afirmou: “É um momento de festa e celebração. Estamos nos preparando para garantir a segurança e proporcionar uma experiência positiva para todos os participantes.”

O Programa Smart Sampa foi lançado neste ano pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e já conta com aproximadamente 19 mil câmeras inteligentes instaladas em diferentes áreas da cidade, com previsão de atingir a marca de 20 mil.

Adicionalmente, o Programa Dronepol complementará as ações de segurança no local com monitoramento aéreo através de drones, permitindo identificação imediata de possíveis irregularidades e acionamento rápido das forças policiais.

Uma inovação destacada para este Réveillon é o uso do cão-robô pela GCM. Equipado com câmeras inteligentes de alta definição, o robô realizará patrulhas durante o evento e transmitirá imagens em tempo real para a central do Smart Sampa. Este recurso é fundamental para auxiliar na busca por pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

O cão-robô já foi empregado com sucesso em eventos anteriores, como a estreia da NFL em setembro e no Grande Prêmio de Fórmula 1 em novembro.

O Smart Sampa se destaca como uma iniciativa importante da gestão municipal voltada à segurança urbana. Com um total planejado de 20 mil câmeras geridas pela Prefeitura, o programa visa garantir respostas rápidas às demandas da população paulistana.

Dentre as tecnologias implementadas no Smart Sampa estão algoritmos avançados que permitem detectar invasões e atos de vandalismo, bem como alertas relacionados a veículos furtados ou roubados. O sistema também utiliza reconhecimento facial para localizar pessoas desaparecidas ou procuradas pela Justiça.

Desde sua implementação, o programa já possibilitou cerca de 1.400 prisões em flagrante por diversos crimes e ajudou na localização de aproximadamente 30 pessoas desaparecidas. Após a integração com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), mais de 280 foragidos foram detidos desde setembro.

Para ampliar ainda mais sua rede de segurança, a SMSU lançou um chamamento público em julho deste ano visando integrar câmeras privadas à plataforma do Smart Sampa. Essa parceria é gratuita e segue protocolos rigorosos para garantir a proteção dos dados. Com essa iniciativa, o número total esperado é que chegue até 40 mil câmeras operando em conjunto com as câmeras públicas já existentes; até agora, cerca de 5 mil equipamentos privados já foram integrados ao sistema.