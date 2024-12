“O Auto da Compadecida 2” alcança 1 milhão de espectadores em lançamento

O filme “O Auto da Compadecida 2”, dirigido por Guel Arraes e Flávia Saraiva, alcançou um marco significativo em seu primeiro fim de semana de exibição, superando a impressionante marca de 1 milhão de espectadores. Entre os dias 26 e 29 de dezembro, a produção registrou uma arrecadação de R$ 19,59 milhões nas bilheteiras brasileiras, conforme dados divulgados pela Comscore, uma referência em análises de bilheteira nacional e internacional.

O longa conseguiu superar outros lançamentos importantes, como “Sonic 3”, que arrecadou R$ 18,88 milhões, e “Mufasa: O Rei Leão”, que somou R$ 16,92 milhões no mesmo período. No total, “O Auto da Compadecida 2” já acumulou R$ 23,6 milhões desde sua estreia.

Outro filme em destaque é “Moana 2”, um recente lançamento da Disney que conquistou R$ 7,41 milhões durante o mesmo intervalo, ocupando assim a quarta posição nas bilheteiras do fim de semana.

Além disso, o drama “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, continua atraindo público para os cinemas. O filme gerou uma receita de R$ 1,53 milhão e foi assistido por mais de 57 mil pessoas. Após oito semanas em cartaz, a produção já arrecadou R$ 64,91 milhões e alcançou a marca de 3 milhões de espectadores.

No elenco de “O Auto da Compadecida 2”, Matheus Nachtergaele retoma seu papel como João Grilo, ao lado de Selton Mello como Chicó e Virginia Cavendish como Rosinha. A atriz Taís Araújo assume o papel da Compadecida, anteriormente interpretado por Fernanda Montenegro. O elenco também conta com as participações de Eduardo Sterblitch, Humberto Martins e Fabiula Nascimento.

A direção da nova adaptação cinematográfica é dividida entre Guel Arraes e Flávia Saraiva, enquanto o roteiro é uma colaboração entre Arraes e João Falcão. Desde sua estreia em 25 de dezembro, o filme se consagrou como a maior abertura nacional desde o início da pandemia.