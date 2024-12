Incêndio em hotel em Bangkok deixa três mortos, incluindo brasileira

Um incêndio ocorreu na noite de domingo, 29 de dezembro, em um hotel localizado nas proximidades do famoso distrito de mochileiros em Bangkok, Tailândia. O trágico incidente resultou na morte de três turistas, um dos quais era brasileiro, conforme informações fornecidas pelas autoridades locais.

Os mortos incluem uma médica alagoana, identificada como Carolina Canales, que faleceu no local. Os outros dois turistas que perderam a vida são um cidadão americano e um ucraniano, ambos falecendo em decorrência dos ferimentos no hospital. Além das fatalidades, sete pessoas ficaram feridas e estão recebendo atendimento médico.

O incêndio teve início no quinto andar do Ember Hotel, que conta com seis andares, conforme relatado pelo Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok. A estrutura está situada nas proximidades da Khao San Road, uma área conhecida por atrair mochileiros e turistas devido à sua variedade de bares e albergues.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (30), o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, afirmou que as autoridades agiram prontamente após o alarme de incêndio ter sido acionado. No entanto, ele destacou que a fumaça se espalhou rapidamente pelo edifício, dificultando a evacuação.

O governador também informou que havia 75 pessoas no hotel no momento do incêndio, das quais 34 foram resgatadas do telhado. Ele anunciou a realização de inspeções em todos os hotéis e locais de entretenimento da cidade para verificar as rotas de fuga em caso de emergência. “É essencial que possamos assegurar a confiança dos turistas e garantir sua segurança”, enfatizou Sittipunt.

O turismo é um setor vital para a economia tailandesa, a segunda maior do sudeste asiático. Entre janeiro e dezembro de 2024, o país registrou cerca de 32 milhões de chegadas internacionais, representando um aumento significativo de 28% em comparação ao ano anterior. Em 2019, antes da pandemia, a Tailândia atingiu um recorde histórico com quase 40 milhões de visitantes.

A investigação sobre as causas do incêndio ainda está em andamento enquanto os serviços de emergência continuam suas operações na área afetada.