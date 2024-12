Desabamento da Ponte JK: 11 mortos e buscas por desaparecidos continuam

O número de vítimas fatais do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, ocorrido no último dia 22 de dezembro, subiu para 11. De acordo com informações fornecidas pela Marinha do Brasil, até o momento foram resgatados nove corpos e dois outros foram localizados, enquanto seis pessoas permanecem desaparecidas.

No último domingo (29), mergulhadores da Marinha realizaram operações de resgate no Rio Tocantins, onde conseguiram recuperar um corpo que estava preso dentro de uma caminhonete, além de localizar outro na cabine de um caminhão. Durante a tarde, a utilização de um drone subaquático possibilitou a identificação de um veículo de passeio a uma profundidade de 44 metros, onde pelo menos um corpo foi encontrado.

A equipe militar empregou técnicas de mergulho dependente para instalar flutuadores visando à retirada do automóvel. No entanto, os trabalhos foram suspensos às 20h10 devido à baixa visibilidade e condições adversas no local.

A tragédia ocorreu na rodovia BR-226 (TO), quando a ponte, que conecta Aguiarnópolis, no Tocantins, a Estreito, no Maranhão, desabou sobre o rio. As operações de busca contam com a participação de 44 militares da Marinha, mergulhadores, tripulantes de aeronaves e especialistas em análise das águas, além de efetivos do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil dos dois estados envolvidos.

Além das vítimas humanas, três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico também caíram no rio. A remoção dos produtos químicos será realizada apenas após a conclusão das buscas por desaparecidos, em uma operação que será coordenada por uma empresa especializada.

A contaminação do Rio Tocantins está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público Federal (MPF), enquanto as causas do acidente estão sob análise das autoridades competentes. O Rio Tocantins é considerado o segundo maior rio totalmente dentro do território brasileiro, conforme dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.