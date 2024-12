Queda de ponte entre Tocantins e Maranhão já tem 16 desaparecidos

O número de pessoas desaparecidas após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o Rio Tocantins, chegou a 16, conforme atualização divulgada pela Defesa Civil de Estreito, no Maranhão, na manhã desta segunda-feira (23). O acidente, ocorrido na tarde do último domingo (22), resultou na morte de uma pessoa e deixou outra hospitalizada.

Em resposta à tragédia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou sua preocupação nas redes sociais e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Ele afirmou estar acompanhando atentamente os desdobramentos do incidente.

“O ministro Renan Filho [Transportes] está no local, ao lado dos governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, além de autoridades nacionais e locais. Todos estão mobilizados para oferecer o suporte necessário na busca por vítimas e na investigação do que ocorreu. Meus sentimentos às famílias afetadas”, escreveu Lula.

A ponte, situada na BR-226, conecta os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). O colapso da estrutura aconteceu quando o vão central, que possui 533 metros de extensão, desabou, levando consigo pelo menos 10 veículos — incluindo quatro caminhões, três carros de passeio e três motocicletas.

Como consequência imediata do acidente, a BR-226 foi interditada. Renan Filho comunicou em suas redes sociais que equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão se dirigindo ao local para avaliar as condições da ponte e investigar as causas do desabamento.

No final da manhã de hoje, o ministro chegou ao local acompanhado dos governadores Carlos Brandão e Wanderlei Barbosa. Ele discutiu a possibilidade de construção de uma ponte provisória com o apoio do Exército.

Durante sua visita, Renan Filho enfatizou que as investigações sobre as responsabilidades do acidente são uma prioridade. “Vamos adotar as medidas necessárias para lidar com a situação atual e iniciar os trabalhos para restabelecer essa importante conexão entre os estados”, declarou. O governador Carlos Brandão anunciou estado de emergência na região e destacou a importância do apoio recebido do presidente Lula.

Brandão garantiu que esforços serão feitos para oferecer o suporte essencial às famílias afetadas e para planejar a reconstrução da ponte. Por sua vez, o governador do Tocantins ressaltou a união das autoridades locais e nacionais para o resgate das vítimas e para a investigação do acidente.

Além disso, um sobrevoo foi realizado por autoridades para avaliar a extensão dos danos causados pela queda da ponte. As buscas foram interrompidas temporariamente devido ao risco de contaminação das águas do rio pelas substâncias químicas que estavam sendo transportadas pelos caminhões acidentados. Um total de 14 mergulhadores está envolvido nas operações de busca.

As secretarias estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins e do Maranhão emitiram um alerta à população, recomendando a suspensão do consumo e banho nas águas do rio. Essa orientação é especialmente direcionada aos moradores dos municípios próximos como Estreito, Porto Franco e Imperatriz.

Devido à situação emergencial, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) decidiu interromper temporariamente os sistemas de captação e tratamento em Imperatriz. A cidade está localizada a cerca de 120 km de Estreito e depende das águas do Rio Tocantins para abastecimento. Para mitigar os impactos da falta d’água, a Caema disponibilizará caminhões-pipa em locais públicos como unidades de saúde.

A respeito das rotas alternativas devido à interdição da BR-226, o DNIT recomendou que os motoristas no Tocantins utilizem a estrada entre Darcinópolis e Luzinópolis até alcançar a BR-230 e seguir até o km 101 na cidade de São Bento. Os viajantes vindos do Maranhão devem pegar a BR-226 em Estreito até Porto Franco e depois seguir pela BR-010 até Imperatriz.