TOP 10 notícias de hoje – 28/11/2024

Reforma do IR adiada para 2026: impacto em cortes de gastos fica fora da agenda, revela Haddad

Haddad propõe isenção de IR para renda até R$ 5 Mil e ressalta neutralidade fiscal nas reformas

Mais de 50% das mulheres negras no Brasil sofrem violência doméstica antes dos 25 anos

Violência psicológica prevalece em 87% dos casos

Policiais montam esquema para acompanhar torcida na final da Libertadores na Argentina

Jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro acontecerá no sábado (30)

USP abre inscrições para processo seletivo que usa a nota do Enem

Enem-USP 2025 oferece 1.500 vagas em vários cursos e os estudantes podem selecionar até três opções em uma das áreas do conhecimento

Haddad propõe isenção do IRPF para rendimentos até R$ 5 mil

Medida deve afetar 36 milhões de brasileiros até 2026

ABC ultrapassa 32 mil novos empregos em 2024 com 10º mês seguido de alta

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego foram organizados em boletim regional pelo Consórcio ABC e pela Agência de Desenvolvimento

Chuvas intensas em Salvador: buscas por jovens desaparecidos mobilizam equipes de resgate

A Defesa Civil contabilizou mais de 300 ocorrências relacionadas ao mau tempo nas últimas 24 horas

STF debate mudanças no Marco Civil da Internet que podem endurecer regras para big techs

STF avalia mudanças no Marco Civil da Internet que podem afetar liberdade de expressão e responsabilidade das plataformas no Brasil

Quase 32% dos municípios brasileiros ainda usam lixões a céu aberto

A Região Norte lidera no uso de lixões (76,1%), enquanto o Sul se destaca por sua menor utilização (7,5%)

Esporte Clube São Bernardo conquista a concessão do Estádio Giglio Portugal Pichinin até 2034

O Baetão é mais do que um estádio; é um símbolo da tradição do clube mais icônico do ABC Paulista