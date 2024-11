USP abre inscrições para processo seletivo que usa a nota do Enem

Quem pretende usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da USP já pode se inscrever a partir desta quarta (27), no site do processo seletivo neste link, na área do candidato. O Enem-USP 2025 oferece 1,5 mil vagas em diversos cursos e faz a seleção com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2024. As inscrições se encerram no dia 20 de dezembro, data que também é o prazo para o pagamento da taxa de inscrição de R$ 11.

Ficam isentos da taxa de inscrição os candidatos que obtiveram isenção da inscrição no concurso vestibular Fuvest 2025, os que estiverem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O processo, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), permite concorrer às vagas os alunos que já concluíram ou que venham a concluir, no ano letivo de 2024, o Ensino Médio ou equivalente, além de portadores de diploma de curso superior oficial e reconhecido, devidamente registrado, que tenham se submetido às provas do Enem no ano de 2024.

No Enem USP 2025 são oferecidos cursos em três Áreas do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida; Ciências Exatas e Tecnológicas; e Ciências Humanas e Sociais. O candidato deve se inscrever em uma única Área do Conhecimento e selecionar, em ordem de prioridade, até o máximo de três cursos pretendidos. No entanto, ele poderá alterar suas opções dentro da Área do Conhecimento escolhida no momento da inscrição, no site da Fuvest, no período de 15 a 16 de janeiro de 2025. O edital completo do processo seletivo está disponível neste link.

A primeira chamada de candidatos aprovados pele Enem-USP será em 17 de janeiro de 2025 e a segunda em 24 de janeiro. Haverá também chamadas de candidatos em listas de espera.

Para saber mais, acesse o site do Enem-USP em: https://www.fuvest.br/enem-usp.