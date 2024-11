Chuvas intensas em Salvador: buscas por jovens desaparecidos mobilizam equipes de resgate

Em meio às fortes chuvas que atingem Salvador e sua região metropolitana, dois jovens desapareceram em circunstâncias dramáticas, provocando uma intensa mobilização das equipes de resgate. As operações já se estendem por mais de 18 horas.

Na capital baiana, um jovem identificado como Paulo Andrade, de 18 anos, encontra-se desaparecido após um deslizamento de terra ocorrido na manhã da última quarta-feira (27). O incidente, registrado entre os bairros de Saramandaia e Pernambués, soterrou cinco pessoas. Enquanto três foram resgatadas e uma foi confirmada como vítima fatal, Paulo permanece sob os escombros. As buscas por ele já somam quase 24 horas.

Simultaneamente, em Dias D’Ávila, na região metropolitana, Amanda Max Teles da Silva, de apenas 12 anos, desapareceu após cair em um bueiro. O acidente ocorreu quando a menina retornava da escola durante a tarde. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento exato do incidente. As equipes de resgate trabalham incessantemente para localizar Amanda, com auxílio de drones e mergulhadores, concentrando esforços no leito do rio Imbassaí.

As chuvas que assolaram a região nas últimas semanas deixaram um rastro preocupante. Salvador registrou um acumulado pluviométrico que triplicou a média histórica para novembro, alcançando mais de 319 mm até o momento. Essa condição agravou o risco de deslizamentos e alagamentos, complicando as operações de busca.

A Defesa Civil contabilizou mais de 300 ocorrências relacionadas ao mau tempo nas últimas 24 horas. A cidade está sob alerta devido ao elevado volume de chuvas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O trágico cenário também levou à confirmação do óbito de Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos. Ele foi vítima de outro deslizamento enquanto estava em casa, na região também afetada por Paulo Andrade.

As autoridades locais seguem acompanhando as operações e prestando apoio às famílias das vítimas. O governo estadual expressou pesar pelas perdas e reafirmou o compromisso com medidas para mitigar os efeitos das chuvas na região.

Enquanto isso, as buscas por Paulo e Amanda continuam com determinação redobrada pelas equipes envolvidas.