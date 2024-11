Policiais montam esquema para acompanhar torcida na final da Libertadores na Argentina

O deslocamento dos torcedores brasileiros que optarão por viajar de carro até a Argentina para assistir à final da Copa Libertadores será monitorado de perto pelas forças policiais, incluindo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O evento esportivo, marcado para sábado, dia 30, coloca frente a frente as equipes do Botafogo e Atlético Mineiro na capital argentina.

Uma operação conjunta, envolvendo ainda policiais militares dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, foi planejada com o objetivo de assegurar uma viagem tranquila e segura pelas rodovias federais rumo a Buenos Aires. A expectativa é que o policiamento seja intensificado em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Conforme comunicado pela PRF, uma das estratégias de segurança adotadas inclui a divisão dos trajetos até as fronteiras internacionais, minimizando assim potenciais confrontos entre grupos de torcedores. Os fãs do Atlético Mineiro terão sua rota orientada por Foz do Iguaçu (PR), seguindo para Puerto Iguazú na Argentina, a partir das 20h do dia 29 de novembro. Por sua vez, os torcedores do Botafogo devem iniciar sua viagem à meia-noite do dia 30 de novembro, atravessando a fronteira pela cidade de Paso de Los Libres, próxima a Uruguaiana (RS).

Durante o percurso internacional, haverá restrições específicas: os passageiros estão proibidos de consumir bebidas alcoólicas e deverão permanecer sentados e com cintos de segurança afivelados. Para entrada na Argentina, será necessário apresentar documento de identidade ou passaporte válidos; outros documentos não serão aceitos pelas autoridades imigratórias argentinas.

No que diz respeito à fiscalização veicular, forças policiais se concentrarão na prevenção de crimes como o transporte ilegal de armas e drogas. “Serão realizados testes para detectar álcool e outras substâncias que possam representar riscos tanto aos torcedores quanto aos demais usuários das rodovias”, informou a PRF.

A corporação também destaca a necessidade de cumprimento das normas viárias locais e estrangeiras, ressaltando que motoristas devem portar todos os documentos exigidos para condução internacional. Adicionalmente, recomenda-se verificar se os seguros veiculares brasileiros possuem cobertura válida em território argentino.

Por fim, a PRF adverte que veículos em más condições mecânicas ou com irregularidades nos equipamentos obrigatórios poderão ter sua entrada negada na Argentina. Motoristas devem garantir que pneus estejam em boas condições e que cronotacógrafos estejam operantes para evitar transtornos durante a travessia da fronteira.