ABC ultrapassa 32 mil novos empregos em 2024 com 10º mês seguido de alta

O Grande ABC apresentou, em outubro deste ano, saldo positivo de 3.324 de vagas formais e totalizou 32.761 vagas abertas no acumulado do ano. O saldo dos últimos 12 meses (de novembro de 2023 até outubro de 2024) registra a abertura de 32.761 vagas formais na região.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.

No mês passado, todos os sete municípios do Grande ABC registraram saldo positivo na geração de empregos formais: São Bernardo do Campo (+1.620), Santo André (+691), Diadema (+483), Mauá (+333), São Caetano do Sul (+141), Ribeirão Pires (+41) e Rio Grande da Serra (+15).

“Mais um mês, o décimo seguido, que o Grande ABC registra alta na criação de empregos formais. São dados que comprovam a retomada da economia não só na nossa região, mas como em todo o país. Historicamente, pelo potencial econômico que temos, nossas cidades dão os sinais do que vai ocorrer economicamente em nível nacional. É um fato a ser comemorado por todos”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.