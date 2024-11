Esporte Clube São Bernardo conquista a concessão do Estádio Giglio Portugal Pichinin até 2034

O Esporte Clube São Bernardo, o clube mais antigo em atividade no ABC Paulista, celebra uma conquista histórica: a concessão do Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin, o tradicional Baetão, até 2034, podendo ser renovado por mais dez anos. Fundado em 1928, o EC São Bernardo carrega uma trajetória marcada por desafios e superações, e agora reforça sua ligação com o espaço que se tornou um símbolo de sua identidade.

Ao longo de sua história, o Cachorrão passou por diferentes campos e estádios, mas o Baetão sempre foi seu verdadeiro lar. Inicialmente, o clube jogava no Estádio Armando Ítalo Setti, construído em 1941, mas em 1968 enfrentou a desapropriação desse espaço. Anos depois, após uma fusão com o Aliança Clube e o retorno às competições, o EC São Bernardo encontrou no Baetão seu ponto de apoio e sua fortaleza.

Conhecido pelas arquibancadas próximas ao gramado, o Baetão tornou-se um aliado estratégico nas competições disputadas pelo clube, onde a torcida desempenhava o papel de décimo segundo jogador. A vibração da arquibancada e a proximidade com o campo criaram um ambiente único, temido pelos adversários e amado pela torcida do Bernô.

Agora, após anos de dedicação e trabalho da diretoria, o clube garantiu a concessão do estádio por meio de um chamamento público realizado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Com a assinatura dos documentos, o EC São Bernardo solidifica sua presença no espaço que é parte inseparável de sua história.

O Baetão é mais do que um estádio; é um símbolo da tradição do clube mais icônico do ABC Paulista. Com a concessão, o Cachorrão está pronto para escrever novos capítulos de sua história gloriosa, na sua casa.

Divulgação Divulgação