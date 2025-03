TOP 10 notícias de hoje – 28/02/2025

Rio Open 2025 tem recordes de público, patrocinadores, jornalistas e venda de produtos

Maior torneio da América do Sul consagrou ainda seus dois primeiros bicampeões consecutivos: Rafael Matos, nas duplas, e Sebastián Báez, na chave de simples

Sambódromo do Anhembi recebe primeira noite de desfile do Grupo Especial nesta sexta (28)

A primeira noite de desfiles do Grupo Especial terá Colorado do Brás, às 23h, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco no encerramento

Confira horários de funcionamento dos Correios, Bancos e INSS durante o carnaval

Muitos serviços fecham ou têm o horário de funcionamento alterado

Carnaval movimenta mais de 1,7 milhão de veículos na Ponte Rio-Niterói

Trânsito complicado e congestionamentos são esperados; planeje rotas alternativas.

A partir de hoje (28), PIX por aproximação é liberado no Brasil

A proposta do PIX por aproximação é oferecer uma alternativa mais ágil e simplificada em comparação ao método tradicional via QR Code

Carnaval: Desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí começam nesta sexta (28)

O encerramento da programação será no dia 8, com o desfile das campeãs do Carnaval 2025

Megafeirão do Livro ABC 2025 ganha data extra e terá quatro dias de evento

Com livros a partir de R$ 1o e entrada gratuita, evento ocorrerá entre 24 e 27 de abril e terá mais de 100 selos editoriais

Como denunciar violência ou abuso sexual contra mulheres no Carnaval em SP?

SP terá tendas da PM exclusivas para atendimento de mulheres em megablocos; conheça mais iniciativas e ações

Governo de São Paulo intensifica campanha de vacinação contra a dengue

Imunizante contra a doença é recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Orçado em R$ 45 milhões, ‘Ainda Estou Aqui’ tem valor de campanha incalculável

O filme de Walter Salles brilha em festivais internacionais e se prepara para a corrida ao Oscar com estratégias inovadoras.