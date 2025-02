Confira horários de funcionamento dos Correios, Bancos e INSS durante o carnaval

O período do carnaval, oficialmente agendado entre os dias 1º e 4 de março de 2025, não é marcado por feriados na maioria dos estados brasileiros. No entanto, diversos serviços essenciais apresentarão alterações em seus horários de funcionamento.

Correios

No sábado, dia 1º de março, as agências dos Correios que costumam abrir nesse dia terão expediente normal. Contudo, não haverá atendimento no domingo, e na segunda e terça-feira, as unidades estarão fechadas. Os clientes que aguardam encomendas ou precisam enviar correspondências deverão aguardar até a quarta-feira, dia 5, quando o atendimento será retomado ao meio-dia. Para verificar os horários específicos e endereços das agências, é recomendável consultar o site oficial da empresa.

Bancos

As instituições bancárias estarão com as portas fechadas na segunda e na terça-feira. No entanto, o sistema de transferências instantâneas conhecido como PIX funcionará normalmente durante todo o período do carnaval. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que a compensação bancária não ocorrerá nesses dois dias, afetando também a transferência eletrônica disponível (TED).

Boletos e contas de consumo com vencimento durante os feriados bancários poderão ser pagos na Quarta-Feira de Cinzas sem acréscimo de juros. É importante ressaltar que tributos e impostos com vencimento nesse período devem ser quitados antecipadamente para evitar penalidades financeiras. O atendimento presencial será retomado a partir das 12h (horário de Brasília), com horário habitual previsto para encerramento. Nas localidades onde os bancos costumam fechar antes das 15h, haverá uma antecipação do início do expediente para garantir pelo menos três horas de atendimento ao público.

Os caixas eletrônicos e aplicativos continuarão operando normalmente durante os dias de folia, permitindo que os clientes realizem saques ou transações conforme necessário. A Febraban recomenda que os usuários utilizem preferencialmente os canais digitais durante esse período.

INSS

As agências da Previdência Social em todo o Brasil estarão fechadas na segunda e terça-feira, reabrindo na manhã da Quarta-Feira de Cinzas. Para aqueles que possuem agendamentos pelo site ou aplicativo Meu INSS, o atendimento presencial será restabelecido a partir das 14h na quarta-feira. O retorno ao atendimento regular ocorrerá na quinta-feira, dia 6.

Nesse intervalo, é possível acessar serviços digitais através dos canais remotos do INSS, incluindo o portal Meu INSS e a assistente virtual Helô. O telefone da Central 135 estará disponível para atendimento humano no sábado seguinte ao carnaval, operando das 7h às 18h nos dias úteis. Já os serviços eletrônicos estão acessíveis ininterruptamente.

Entre as funcionalidades disponíveis online estão o agendamento para perícias médicas, solicitação de benefícios como aposentadorias e salário-maternidade, além do cálculo de aposentadorias por idade e tempo de contribuição. O INSS assegurou à Agência Brasil que não houve alterações no calendário de pagamento dos benefícios devido ao carnaval, tendo a tabela sido elaborada previamente considerando os dias não úteis.

Aqueles que recebem aposentadorias, pensões ou auxílios devem verificar suas datas de pagamento mensalmente através do link disponibilizado pelo INSS.