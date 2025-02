A partir de hoje (28), PIX por aproximação é liberado no Brasil

A partir desta sexta-feira, 28, as instituições financeiras brasileiras estão autorizadas a implementar a nova funcionalidade do PIX por aproximação, conforme regulamentação emitida pelo Banco Central. Essa inovação visa facilitar ainda mais as transações financeiras, permitindo que os usuários realizem pagamentos apenas aproximando seus dispositivos móveis das máquinas de pagamento dos lojistas.

Com essa modalidade, os consumidores poderão efetuar pagamentos sem a necessidade de acessar o aplicativo bancário, utilizando-se de carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Contudo, é importante ressaltar que as carteiras digitais interessadas em intermediar pagamentos por meio do PIX por aproximação devem solicitar autorização ao Banco Central; até o momento, apenas o Google obteve essa permissão.

A proposta do PIX por aproximação é oferecer uma alternativa mais ágil e simplificada em comparação ao método tradicional via QR Code. Atualmente, para realizar um pagamento utilizando QR Code, o comerciante precisa gerar um código que o cliente deve escanear através do aplicativo bancário. O processo envolve várias etapas: acessar o aplicativo, navegar até a seção de PIX, selecionar a opção correspondente ao QR Code e finalmente confirmar a transação.

Em contrapartida, com o PIX por aproximação, a operação se torna mais direta. O usuário deve apenas abrir o aplicativo bancário, selecionar a opção de pagamento por aproximação e aproximar seu celular do dispositivo do comerciante. Vale destacar que os procedimentos podem variar ligeiramente dependendo da instituição financeira utilizada.

Para utilizar o PIX em uma carteira digital, o cliente deverá vincular sua conta bancária à carteira, um processo semelhante ao que já é realizado com cartões de crédito. As transações nessa nova modalidade terão um limite padrão estabelecido em R$ 500, mas os usuários têm a flexibilidade de alterar esse valor máximo tanto por transação quanto diariamente.