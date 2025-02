Revolução no PIX

A partir de sexta-feira, 28, as instituições financeiras brasileiras serão obrigadas a disponibilizar uma nova modalidade de transferência através do sistema Pix, que elimina a necessidade de inserir a senha bancária. Esta funcionalidade, chamada Pix por aproximação, estará disponível inicialmente apenas para dispositivos que utilizam o sistema operacional Android.

Com essa inovação, os usuários poderão realizar pagamentos simplesmente encostando seus smartphones nas maquininhas de cartão, utilizando a tecnologia de Comunicação por Campo Próximo (NFC). Nas transações online, o processo se tornará ainda mais ágil, permitindo que o pagamento seja efetuado com um único clique, sem a necessidade de escanear um Código QR ou utilizar a função Copia e Cola do Pix. O procedimento ocorrerá diretamente no site da loja virtual.

O valor máximo permitido por transação será de R$ 500, embora os clientes tenham a opção de reduzir esse limite e definir um teto diário para essa forma de pagamento.

Essa abordagem é similar ao que já ocorre com pagamentos por aproximação utilizando cartões de crédito e débito, que têm se tornado cada vez mais populares no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em setembro do ano passado, 65% das transações presenciais foram realizadas por aproximação.

Até o presente momento, o Pix por aproximação estava em fase experimental, sendo testado por várias instituições financeiras, incluindo Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, C6 Bank, Itaú, PicPay e Santander. Doze marcas de maquininhas estabeleceram parcerias com o Google para integrar essa nova forma de pagamento ao Pix, entre elas Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede (controlada pelo Itaú), Safra Pay, Sicredi, Stone e Sumup.

Com a obrigatoriedade da implementação dessa funcionalidade, todas as instituições financeiras participantes do open finance deverão estar integradas ao Google Pay (a carteira digital do Google) e oferecer a opção de Pix por aproximação. É importante ressaltar que até o momento somente o Google Pay está registrado como iniciador de pagamentos junto ao Banco Central.

Como Apple Pay e Samsung Pay não possuem registro no Banco Central, essa nova funcionalidade estará disponível exclusivamente para dispositivos Android que utilizam o Google Pay. Já há informações sobre pelo menos dois bancos – Bradesco e Banco do Brasil – que disponibilizarão essa tecnologia em seus aplicativos. A expectativa é que outros bancos sigam esse exemplo a partir desta sexta-feira.

Habilitação do celular para uso do Google Pay

Ativar a tecnologia NFC no celular através das configurações em “Conexões” ou “Dispositivos conectados”;

Acessar o aplicativo Carteira do Google;

Clicar em “Adicionar à carteira” na parte inferior do aplicativo;

Como usar o Pix por aproximação com a carteira digital

Com a conta bancária vinculada ao Google Pay, solicitar pagamento via Pix ao estabelecimento que possua maquininha compatível;

Aproximar o celular desbloqueado do Código QR exibido na maquininha;

Confirmar a transação na tela do dispositivo;

Finalizar com a verificação da proteção cadastrada no celular – seja impressão digital, reconhecimento facial ou senha;

A transação será concluída.

Como utilizar o Pix por aproximação no aplicativo bancário