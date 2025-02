Novidades do Pix para 2025: mais facilidade e segurança para os usuários

O Banco Central segue expandindo as funcionalidades do Pix, consolidando o sistema como a principal ferramenta de pagamentos no Brasil. Para 2025, três grandes inovações prometem facilitar ainda mais as transações financeiras: o Pix Automático, o Pix por Aproximação e o pagamento de boletos (“BolePix”). As novidades ampliam a praticidade e segurança para consumidores e empresas.

Pix semelhante ao débito automático

Com lançamento obrigatório para todas as instituições a partir de 16 de junho de 2025, o Pix Automático permitirá a cobrança recorrente de valores variáveis, trazendo mais previsibilidade e segurança para empresas que realizam pagamentos periódicos, como academias, condomínios, contas de consumo e serviços de streaming.

“O Pix Automático representa um avanço significativo para empresas e consumidores. Para os negócios, ele reduz a inadimplência e os custos operacionais. Já para os usuários, oferece comodidade e evita atrasos nos pagamentos de serviços essenciais”, explica Thiago Amaral, sócio do Barcellos Tucunduva Advogados nas áreas de Meios de Pagamento e Fintechs, doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC/SP e professor da FGV/SP e do Insper.

Pix por Aproximação

Já em fase de testes, a partir de 28 de fevereiro de 2025, o Pix por Aproximação estará disponível ao público, permitindo transações instantâneas via tecnologia NFC. Sem a necessidade de abrir aplicativos bancários ou digitar senhas, o pagamento poderá ser feito apenas aproximando o smartphone de um dispositivo compatível, semelhante ao que já ocorre com cartões contactless.

“A chegada do Pix por Aproximação trará mais agilidade e segurança para os pagamentos do dia a dia. Além disso, facilitará a experiência em e-commerces, reduzindo o abandono de carrinhos e tornando as compras online mais fluidas”, destaca Amaral.

BolePix, a evolução do boleto

Outra inovação relevante é o BolePix, que integrará QR Codes específicos aos boletos tradicionais, permitindo que o cliente escolha entre pagamento via Pix ou boleto bancário. Essa funcionalidade, que já se encontra disponível, garante mais flexibilidade para consumidores e eficiência para as empresas.

“O BolePix acelera a confirmação de pagamentos e reduz custos operacionais, pois une a liquidez imediata do Pix à praticidade do boleto bancário. Trata-se de uma modernização essencial para o setor financeiro”, afirma Amaral.

Para o especialista, com essas inovações, “o Pix reafirma sua posição como um dos sistemas de pagamento mais inovadores do mundo, garantindo mais conveniência, segurança e eficiência para usuários e empresas”, conclui Amaral.