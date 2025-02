Governo de São Paulo intensifica campanha de vacinação contra a dengue

O Governo do Estado de São Paulo destaca a relevância da vacinação contra a dengue, enfatizando a urgência para que pais e responsáveis imunizem crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A campanha de imunização, que está em andamento, abrange 392 municípios paulistas, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde.

Desde o início da vacinação, em fevereiro de 2024, até o dia 19 de fevereiro de 2025, foram administradas no estado um total de 670.936 primeiras doses e 268.665 segundas doses, representando coberturas vacinais de 27,91% e 11,18%, respectivamente.

No município de São Paulo, a cobertura da primeira dose alcançou 36,56%, enquanto a da segunda dose se encontra em 17,75%.

Até a quarta-feira (26), foram registrados 158 mil casos confirmados de dengue e 140 óbitos, incluindo duas crianças dentro da faixa etária alvo da vacinação nos municípios de Nova Aliança e São Paulo. Ambos continuam com as atividades da campanha de imunização.

Recentemente, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica permitindo que estados ampliassem a faixa etária para vacinação conforme a validade dos imunizantes disponíveis. Como resultado dessa nova diretriz, 16 cidades paulistas ampliaram sua cobertura vacinal para incluir indivíduos de 4 a 59 anos. As localidades afetadas são: Santa Branca, Quintana, Macatuba, Agudos, Bariri, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista, Jaú e Capela do Alto.

Além disso, os municípios de Reginópolis, Pederneiras, Balbinos, Presidente Alves, Restinga e Lupércio expandiram sua faixa etária para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos.

Cobertura Vacinal Atual

Como Funciona a Vacinação Contra a Dengue na Rede Pública?

O esquema vacinal contra a dengue consiste em duas doses com um intervalo de três meses entre elas. Para que a criança ou adolescente receba a vacina, os pais ou responsáveis devem levar o jovem à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, apresentando documento de identidade, caderneta de vacinação e comprovante de residência ou escolar.

Se uma criança ou adolescente for diagnosticado com dengue, deverá aguardar um período de seis meses antes do início da vacinação. Caso a infecção ocorra após a primeira dose já ter sido administrada, é necessário respeitar um intervalo mínimo de 30 dias entre o diagnóstico da doença e a aplicação da segunda dose.

Desenvolvimento de Vacina em Dose Única

O Instituto Butantan apresentou à Anvisa em dezembro de 2024 o último conjunto de documentos visando à aprovação de sua vacina contra a dengue. Este imunizante é tetravalente e foi desenvolvido para oferecer proteção contra os quatro sorotipos do vírus. Se aprovado, será o primeiro no mundo administrado em dose única.

A produção já começou e há expectativa para que um milhão de doses sejam entregues ainda em 2025, com uma previsão total de 100 milhões até o ano de 2027.

A vacina demonstrou eficácia geral de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos durante dois anos de acompanhamento. Resultados da fase 3 dos ensaios clínicos publicados na revista The Lancet Infectious Diseases indicam uma proteção significativa de 89% contra dengue grave e dengue com sinais de alarme, além da eficácia e segurança prolongadas por até cinco anos.

Esclarecimento ao Público

Para combater desinformação sobre dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos como Zika e chikungunya, o Governo de São Paulo lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas”, onde estão disponíveis respostas às perguntas mais frequentes sobre essas enfermidades. O acesso pode ser feito pelo site: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.