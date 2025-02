Carnaval: Desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí começam nesta sexta (28)

O Carnaval carioca terá seu início oficial nesta sexta-feira (28) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com os desfiles das escolas de samba da Série Ouro. A programação segue até terça-feira (4), quando as escolas do Grupo Especial se apresentarão ao público em um evento que se estende por três dias, culminando em um grandioso espetáculo.

Na sequência dos desfiles, no dia 7 de março, será a vez das escolas mirins, voltadas para o público infantil, que também terão a oportunidade de brilhar na passarela. O encerramento da programação será no dia 8, com o desfile das campeãs do Carnaval 2025.

A abertura do carnaval contará com a apresentação de 16 agremiações que competem na Série Ouro, o principal grupo de acesso do evento. Estas escolas estão em busca de uma vaga no Grupo Especial para o carnaval de 2026. Importante ressaltar que, neste ano, não haverá rebaixamento de escolas da Série Ouro, decisão que foi tomada em decorrência de um incêndio ocorrido em uma confecção que produzia fantasias para várias agremiações. Entre as mais afetadas estão Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu.

A partir do domingo (2), a atmosfera festiva do Sambódromo se intensifica com os desfiles das escolas do Grupo Especial, programados para iniciar às 22h. No segundo dia de apresentações, segunda-feira (3), as escolas trarão à avenida temas relacionados à negritude e personalidades afro-brasileiras, refletindo questões sociais importantes através da arte.

Na sexta-feira seguinte (7), o palco será ocupado pelas Escolas de Samba Mirins, onde crianças poderão mostrar todo seu talento em um desfile gratuito. Por fim, no sábado (8), ocorre o aguardado desfile das campeãs. Embora uma única escola seja consagrada campeã do carnaval 2025, as seis melhores colocadas retornarão à avenida em um clima festivo e descontraído, sem a pressão da competição. Os resultados finais serão revelados na Quarta-Feira de Cinzas (5).

Estimativas apontam que cerca de 120 mil pessoas devem comparecer diariamente ao Sambódromo durante os dias de desfiles. Para aqueles que pretendem assistir ao evento na Sapucaí, é fundamental atentar-se às regras estabelecidas para garantir a segurança e a ordem durante as festividades.