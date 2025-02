Entre 28/02 e 4/03, a Avenida Sapucaí recebe mais de 20 escolas de samba

Entre esta sexta-feira, dia 28, e a próxima terça-feira, dia 4, a Avenida Sapucaí será palco de desfiles de 28 escolas de samba, das quais 16 pertencem à Série Ouro e 12 ao Grupo Especial. Para facilitar o acesso ao evento, a utilização do transporte público é altamente recomendada, uma vez que diversas vias estarão interditadas para garantir a segurança dos foliões e o bom andamento das festividades.

A proibição de estacionamento na região também estará em vigor, reforçando a necessidade de alternativas de transporte mais eficientes durante o carnaval.

Funcionamento do Metrô

O Metrô Rio estará em operação ininterrupta durante todo o período carnavalesco, funcionando 24 horas desde as 5h da manhã de sexta até a meia-noite da Quarta-feira de Cinzas. Para aqueles que pretendem assistir aos desfiles no setor par, as estações recomendadas são Cidade Nova, Estácio e Praça Onze. Já os foliões que se dirigirem ao setor ímpar devem utilizar a estação Central do Brasil.

Transporte de Trem

A estação Central do Brasil também será a melhor opção para quem optar por viajar de trem, já que permanecerá aberta durante toda a noite. As demais estações atenderão exclusivamente passageiros desembarcando nas madrugadas.

Ônibus e BRT

Durante o carnaval, ônibus e BRT operarão durante a madrugada. Haverá um reforço na operação dos ônibus noturnos que atendem à região do Sambódromo. As linhas 104/SN104 (Terminal Gentileza x São Conrado) e SN309 (Terminal Gentileza x Alvorada) terão pontos na pista lateral da Avenida Presidente Vargas. Além disso, mais de 50 linhas regulares de ônibus estarão disponíveis na área, embora com algumas alterações em seus itinerários habituais.

As linhas provenientes das zonas Norte e Oeste com destino ao Centro e Zona Sul que costumam trafegar pela Avenida Presidente Vargas sofrerão desvios pelo Túnel Marcelo Alencar e pela Rua Itapiru. Por sua vez, as linhas da Zona Sul e Centro que visam chegar à Tijuca e à Zona Norte deverão desviar pela Praça da República.

Orientações para Motoristas

Motoristas que decidirem utilizar veículos particulares na região devem estar atentos às rotas alternativas estipuladas. Veículos que vêm da Avenida Francisco Bicalho em direção ao Centro devem seguir pela Avenida Paulo de Frontin e Rua Itapiru até o acesso ao Túnel Martim de Sá. Os que vêm da Praça da Bandeira também devem redirecionar seus caminhos para evitar congestionamentos.

A proibição do estacionamento será válida das 6h de sexta-feira até as 10h da Quarta-feira de Cinzas, estendendo-se para o Desfile das Campeãs nos dias subsequentes.