Pré-carnaval do Rio atrai 1,5 milhão de foliões

De acordo com a Riotur, entre os dias 1º e 23 de fevereiro, o pré-carnaval do Rio de Janeiro já atraiu aproximadamente 1,5 milhão de foliões aos blocos de rua. As autoridades municipais preveem que até o encerramento das festividades, cerca de 6 milhões de pessoas devem participar das comemorações.

O aumento significativo no fluxo de pessoas nas ruas demandou um reforço nas operações das forças de segurança, assim como a atuação das equipes responsáveis pela limpeza urbana e fiscalização. A seguir, é apresentado um balanço das principais ações implementadas para assegurar a ordem pública e manter as vias da cidade limpas durante esse período festivo.

Reforço na Segurança Pública

A Secretaria de Estado de Polícia Militar intensificou suas operações nos blocos e ensaios técnicos das escolas de samba. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, que marcaram o último fim de semana antes do carnaval, um efetivo de 728 policiais foi designado para realizar policiamento ostensivo em pontos estratégicos da cidade.

Durante o desfile do Megabloco da Favorita, ocorrido na Avenida Primeiro de Março no sábado (22), foram apreendidos 32 objetos cortantes, e duas prisões foram efetuadas: um homem e um adolescente foram levados para delegacias do Centro por suspeitas de roubo. Além disso, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) também esteve presente, resultando na detenção de um indivíduo que furtou cinco celulares durante a festa.

Na Zona Sul, agentes do 23º BPM (Leblon) monitoraram o bloco Simpatia é Quase Amor em Ipanema, enquanto a Operação Verão implementou uma estratégia de policiamento robusta ao longo da orla carioca com a participação de 813 agentes até as 22h.

Na Zona Oeste, três homens foram detidos pelo 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) por furtos durante a apresentação da Banda da Barra. Com os suspeitos, foram encontrados um celular roubado, um relógio e uma quantidade considerável de drogas. Os detidos foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca).

A segurança nos ensaios técnicos também foi reforçada com apoio aéreo, incluindo drones e aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM), além da ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR). Aproximadamente 700 policiais estiveram presentes nos principais acessos à Marquês de Sapucaí.

Operações de Limpeza Urbana

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) desenvolveu uma megaoperação para garantir a limpeza das vias antes, durante e após os desfiles dos blocos. Este ano, a empresa utilizou 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto para a higienização das ruas – quantidade que dobra em relação ao ano anterior. Até o fim do carnaval, estão previstos o uso de 10 mil contêineres para descarte adequado dos resíduos gerados.

A equipe do programa Lixo Zero, composta por 98 agentes, estará atenta aos foliões que desrespeitarem as normas ambientais. Aqueles flagrados urinando em vias públicas enfrentarão uma multa que pode chegar a R$805,07. Além disso, os infratores que descartarem pequenos resíduos como latas ou copos poderão ser multados em R$293,85.

Fiscalização e Ordenamento

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) junto à Guarda Municipal (GM-Rio) tem se dedicado à fiscalização nas Zonas Sul e Central da cidade. Durante essas operações, as equipes apreenderam centenas de itens irregulares comercializados por ambulantes, incluindo bebidas em garrafas de vidro – produto cuja venda é proibida por questões de segurança.

No total, a GM-Rio registrou 19 detenções para delegacias, além de atender 135 casos relacionados a vítimas com mal súbito. Durante as festividades também foram devolvidas três crianças perdidas aos seus responsáveis e distribuídas 1.239 pulseiras identificadoras.