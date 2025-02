Confira os preparativos e regras para os desfiles na Sapucaí

A aguardada temporada de desfiles na Marquês de Sapucaí está prestes a começar, com as festividades programadas para o próximo fim de semana. A abertura dos eventos ocorre na sexta-feira, dia 28, e prossegue no sábado, dia 1º de março, com as apresentações das escolas do Grupo Série Ouro. As renomadas agremiações do Grupo Especial terão sua vez em uma sequência de apresentações nos dias 2, 3 e 4.

Para garantir que todos os foliões aproveitem ao máximo essa experiência, é fundamental estar ciente das normas referentes ao que pode ou não ser levado para a Avenida. Em uma iniciativa voltada à segurança dos participantes, o portal elaborou uma lista clara sobre os itens permitidos e proibidos durante os desfiles.

Itens Permitidos:

Até 2 vasilhames plásticos com capacidade de até 500 ml contendo bebidas como água, suco, refrigerante ou cerveja.

Até 2 itens alimentícios industrializados lacrados, como frutas, salgados ou sanduíches.

Bolsa térmica de uso pessoal.

Itens Proibidos:

Isopores.

Garrafas de vidro.

Latas de alumínio.

Cops térmicos.

Sacolas plásticas.

Armas de fogo.

Objetos cortantes.

Fogos de artifício e sinalizadores.

Desodorantes em spray e perfumes.

Guarda-chuvas, pau de selfie ou qualquer objeto semelhante a bastões.

Alimentos que não sejam industrializados.

A compreensão dessas regras é essencial para garantir a segurança e o conforto de todos durante as celebrações do carnaval carioca. Os foliões são encorajados a se planejar com antecedência para evitar surpresas desagradáveis na entrada da Marquês de Sapucaí.

Outras Informações:

No contexto das festividades, é importante destacar as mudanças nos desfiles deste ano e os detalhes sobre o esquema de transporte disponível para facilitar a locomoção dos participantes. O carnaval do Rio promete ser um espetáculo vibrante e cheio de surpresas!